Hazar Denizi erken donmaya başladı

İklim değişimi ve küresel ısınmanın yankıları tüm dünyada yayılmaya başladı. Rusya Hidrometeoroloji Merkezi Bilim Direktörü Roman Vilfand, Azak Denizi'nin her zamankinden daha erken donmaya başladığını ve kuzey bölgelerinde buz kalınlığının normalden yüzde 30 daha fazla olduğu bilgisini verdi. Bunun bir sonucu olarak da Hazar Denizi'nin kuzeyi donmaya başladı.

Buzun alanı ve kalınlığı normalden yüzde 30 daha yüksek

Sputnik’e konuşan Vilfand, "Rusya'nın Avrupa kısmının güneyinde önemli don olaylarının görülmesiyle alakalı. Taganrog Körfezi'ndeki Azak Denizi'nde buz tabakası oluşmaya başladı. Aynı zamanda Hazar Denizi'nin kuzeyi de donmaya başladı. Üstelik göstergeler, buz örtüsünün yılın bu zamanında görülen değerden yüzde 30 daha yüksek olduğu yönünde. Bundan kasıt buzun alanı ve kalınlığıdır" dedi.