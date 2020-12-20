  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hazar Denizi erken donmaya başladı
Yaşam

Hazar Denizi erken donmaya başladı

İklim değişimi tüm dünyada hissediliyor. Orman yangınları ve kuraklığın etkisini artık daha fazla hisseder olduk. Bunun yanı sıra mevsimler de her zamankinden daha farklı seyreder oldu. Hazar Denizi bu yıl her zamankinden daha erken donmaya başladı. Rusya Hidrometeoroloji Merkezi, Hazar’ın kuzeyindeki buz kalınlığının normal değerleri aştığını söylüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 16:53:00 -
Hazar Denizi erken donmaya başladı

İklim değişimi ve küresel ısınmanın yankıları tüm dünyada yayılmaya başladı. Rusya Hidrometeoroloji Merkezi Bilim Direktörü Roman Vilfand, Azak Denizi'nin her zamankinden daha erken donmaya başladığını ve kuzey bölgelerinde buz kalınlığının normalden yüzde 30 daha fazla olduğu bilgisini verdi. Bunun bir sonucu olarak da Hazar Denizi'nin kuzeyi donmaya başladı.

Buzun alanı ve kalınlığı normalden yüzde 30 daha yüksek

Sputnik’e konuşan Vilfand, "Rusya'nın Avrupa kısmının güneyinde önemli don olaylarının görülmesiyle alakalı. Taganrog Körfezi'ndeki Azak Denizi'nde buz tabakası oluşmaya başladı. Aynı zamanda Hazar Denizi'nin kuzeyi de donmaya başladı. Üstelik göstergeler, buz örtüsünün yılın bu zamanında görülen değerden yüzde 30 daha yüksek olduğu yönünde. Bundan kasıt buzun alanı ve kalınlığıdır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın, gümüş ve döviz yatırımcıları dikkat! Yatırım uzmanı İslam Memiş'ten olay sözler: Önümüzdeki haftadan sonra...
Ekonomi

Altın, gümüş ve döviz yatırımcıları dikkat! Yatırım uzmanı İslam Memiş'ten olay sözler: Önümüzdeki haftadan sonra...

Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, "Yüksek fiyattan altın, gümüş veya döviz almış olanlar; Sabrınızın son aşamasına geldiniz. Ön..
Trump'tan ortalığı karıştan açıklama: Saldırıların arkasında Rusya değil o ülke var
Gündem

Trump'tan ortalığı karıştan açıklama: Saldırıların arkasında Rusya değil o ülke var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma akşamı bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında “oldukça..
CHP'li isimden skandal sözler! Teröristbaşı Öcalan'a
Gündem

CHP'li isimden skandal sözler! Teröristbaşı Öcalan'a "Sayın" dedi

CNN Türk'te yayınlanan bir programa konuk olan CHP'li Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan "sayın" diye bahsedince Meh..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay