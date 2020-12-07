  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Hayvanseverlere şirinlik yapan CHP'li Tanju Özcan, 'insansever' olamadı
Siyaset

Hayvanseverlere şirinlik yapan CHP'li Tanju Özcan, 'insansever' olamadı

Sosyal medya hesabından hayvanları sokağa çıkma kısıtlamasında aç bırakmadıklarını iddia eden CHP'li Tanju Özcan, Suriyeli insanlara bu göstermelik şefkati gösteremedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:56:00 -
Hayvanseverlere şirinlik yapan CHP'li Tanju Özcan, 'insansever' olamadı

 yeniakit.com.tr 

Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanları aç ve susuz bırakmadıklarını iddia eden görseller paylaşan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, faşistlik yaparak iç savaş mağduru Suriyelilere karşı bu 'vicdanı' gösteremedi.

Sosyal medya hesabından paylaşam yapan CHP'li Tanju Özcan, "Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında dışarıda kalan dostlarımızı da unutmadık... Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında can dostlarımız için yem ve su bıraktı." ifadeleriyle güya hayvanseverlere şirinlik yaptı.

Ancak CHP'li Tanju Özcan'ın 'insansever' olmadığını arşivler unutmadı.

Suriyelileri kovacağını söylemişti

CHP'li Özcan, katil Esed rejiminin bombalarından kaçarak Suriye'ye sığınan insanlara bu göstermelik şefkati dahi gösteremedi.

Suriyelileri seçilince kovacağını söyleyen CHP'li Tanju Özcan “Seçilirsem Suriyelilere ruhsat vermeyeceğim, bir kuruş belediye kasasından yardım yapmayacağım. İçime sinmiyor, kabullenemiyorum… Bu misafirlik fazla bile uzadı…” ifadelerinde bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...
Dünya

Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Şamalov'un ülkenin en büyük petrokimya şirketindeki 380 milyon dolar değerindeki h..
Fransa Türkiye'ye karşı müttefikini açıkladı
Gündem

Fransa Türkiye'ye karşı müttefikini açıkladı

Fransa'da siyasi partiler Türkiye düşmanlığında birleşti. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin ırkçı lideri Marine Le Pen darbeci Sisi'ye ö..
Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu
Medya

Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanan ilk Çin ihracat treninin Halkalı'da kaldığını söyleyerek dalga geçmek i..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay