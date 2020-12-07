Hayvanseverlere şirinlik yapan CHP'li Tanju Özcan, 'insansever' olamadı

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Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanları aç ve susuz bırakmadıklarını iddia eden görseller paylaşan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, faşistlik yaparak iç savaş mağduru Suriyelilere karşı bu 'vicdanı' gösteremedi.

Sosyal medya hesabından paylaşam yapan CHP'li Tanju Özcan, "Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında dışarıda kalan dostlarımızı da unutmadık... Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında can dostlarımız için yem ve su bıraktı." ifadeleriyle güya hayvanseverlere şirinlik yaptı.

Ancak CHP'li Tanju Özcan'ın 'insansever' olmadığını arşivler unutmadı.

Suriyelileri kovacağını söylemişti

CHP'li Özcan, katil Esed rejiminin bombalarından kaçarak Suriye'ye sığınan insanlara bu göstermelik şefkati dahi gösteremedi.

Suriyelileri seçilince kovacağını söyleyen CHP'li Tanju Özcan “Seçilirsem Suriyelilere ruhsat vermeyeceğim, bir kuruş belediye kasasından yardım yapmayacağım. İçime sinmiyor, kabullenemiyorum… Bu misafirlik fazla bile uzadı…” ifadelerinde bulunmuştu.