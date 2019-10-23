Hayvanlarını otlatırken ayı saldırısında öldü Kars'ta meralık alanda hayvanlarını otlatan kişiye ayı saldırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 50 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Kazıkkaya köyündeki meralık alanda hayvanlarını otlatan Nurettin Polat'a (50) ayı saldırdı. Köylülerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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