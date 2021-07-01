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Gündem Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin hükümetten açıklama
Gündem

Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin hükümetten açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin can dostları koruyacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 20:28:00 -
Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin hükümetten açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin can dostları koruyacak önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Gül, kanun teklifiyle ilgili Twitter'daki açıklamasında, şunları kaydetti:

"Hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım. Tüm milletvekillerimize, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, can dostlarımızın daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olsun."

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