Hayvanları Koruma Günü'nde silahla vuruldu

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde, İzmir’in Buca ilçesi, Ufuk Mahallesi, 1009. Sokak’ta bir sokak köpeği saldırıya uğradı.

İHA’nın haberine göre, emekli olduğu belirtilen Sefer A. isimli şahıs, sokakta yürürken mahallenin köpeği olan ‘Jo’ya tabancayla ateş etti. İki mermi sıkan Sefer A., köpeği yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Mahalledeki herkesin tanıdığı köpek, kanlar içinde kaldı.

Silahın sesini duyan mahalle sakinleri, kanlar içinde kalan köpeği görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Aynı zamanda Jo isimli köpek, yine mahalle sakinleri tarafından veterinere götürüldü.

Köpeğin çene kemiğinde kırıklar olduğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sefer A.’nın polise teslim olduğu ve ifadesinde köpeğin saldırısından korktuğu için ateş ettiğini söyledi.