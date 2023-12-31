  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun

İmamoğlu’ndan büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Rezalet ki ne rezalet

Süper Kupa krizinin ardından o görüntüler gündem oldu! “Katar Emiri” ve “Erdoğan” detayı şok etti

Ahmet Hakan çılgına döndü! Bunlar şerefsiz alçak! “Ellerine kollarına sağlık” diyerek teşekkür etti

ABD 4 tekneden 3’ünü batırdı Kızıldeniz gemi trafiğine kapandı Kimse sağ kalmadı

Kuzey Kore’den flaş uzay hamlesi! Bu kadarı beklenmiyordu

2023 yılında öne çıkan 10 arkeolojik keşif

Müslüman için yılbaşı Hicri yılbaşıdır

ANKA-3 göklerde! Başarının ardında güçlü bir irade var

Togg'da teslimatlar artarak devam ediyor: 81 ilden rakamlar geldi: Hangi ilde kaç Togg teslimatı yapıldı?
Aktüel Hayvanları Koruma Derneği'nde büyük skandal! Horoz dövüşü: 36 kişiye 145 bin lira ceza yağdı! Sonunda bu da oldu!
Aktüel

Hayvanları Koruma Derneği'nde büyük skandal! Horoz dövüşü: 36 kişiye 145 bin lira ceza yağdı! Sonunda bu da oldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-31 17:41:00 - 2023-12-31 17:44:25
Hayvanları Koruma Derneği'nde büyük skandal! Horoz dövüşü: 36 kişiye 145 bin lira ceza yağdı! Sonunda bu da oldu!

Hayvanları koruma derneği lokalinde skandal: Horoz dövüştürenlere toplamda 45 bin TL'lik ceza yağdı ·

'Bu kadarına da pes' dedirten olay Ordu'da yaşandı. Kapısında, 'Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği' yazısı bulunan lokalde horoz dövüştüren 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası yazıldı...

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Perşembe Çaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi'nde G.K.'nin başkanlığını yaptığı ancak tüzel kişilik kaydı bulunmayan Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği içerisinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine derneğe ait lokale operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüştürüldüğü tespit edilen mekandaki 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası kesti.

Organizasyonu düzenleyen G.K., M.D. ve Ü.G. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak', hayvan sahipleri R.Y., G.Ş., C.K., O.K., K.K. ile M.K. hakkında ise 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet, hayvanları dövüştürme' suçundan adli işlem yapıldı. Ekiplerin el koyduğu 13 horoz da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi...

Suudi Arabistan'dan ortalığı karıştıracak Süper Kupa duyurusu sonrası Acun Ilıcalı kararını verdi:
Suudi Arabistan'dan ortalığı karıştıracak Süper Kupa duyurusu sonrası Acun Ilıcalı kararını verdi:

Spor

Suudi Arabistan'dan ortalığı karıştıracak Süper Kupa duyurusu sonrası Acun Ilıcalı kararını verdi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süper Kupa krizi müsebbibi Koç’a Jesus’tan büyük kıyak: Suudi Arabistan’dan müjdeli haberi aldı bu sefer…
Süper Kupa krizi müsebbibi Koç’a Jesus’tan büyük kıyak: Suudi Arabistan’dan müjdeli haberi aldı bu sefer…

Spor

Süper Kupa krizi müsebbibi Koç’a Jesus’tan büyük kıyak: Suudi Arabistan’dan müjdeli haberi aldı bu sefer…

Benzema süper kupa krizi çıkışı sonrasında vedaya mı hazırlanıyor?
Benzema süper kupa krizi çıkışı sonrasında vedaya mı hazırlanıyor?

Spor

Benzema süper kupa krizi çıkışı sonrasında vedaya mı hazırlanıyor?

Süper Kupa ne zaman oynanacak? Hareket edecek: İşte öne çıkan tahmin, iki tarih herkesi şaşırttı
Süper Kupa ne zaman oynanacak? Hareket edecek: İşte öne çıkan tahmin, iki tarih herkesi şaşırttı

Spor

Süper Kupa ne zaman oynanacak? Hareket edecek: İşte öne çıkan tahmin, iki tarih herkesi şaşırttı

O ülke Türkiye'yi geçtiğimiz günlerde övdü! ilk uçuşu ile Türkiye'nin hayalet uçağı ANKA-3 tarihe böyle geçti
O ülke Türkiye'yi geçtiğimiz günlerde övdü! ilk uçuşu ile Türkiye'nin hayalet uçağı ANKA-3 tarihe böyle geçti

Teknoloji

O ülke Türkiye'yi geçtiğimiz günlerde övdü! ilk uçuşu ile Türkiye'nin hayalet uçağı ANKA-3 tarihe böyle geçti

Doğa için resmen kıyamet alameti: Son 40 yılda böyle bir şey görülmedi! Bir yumurtanın içerisinden çıktı
Doğa için resmen kıyamet alameti: Son 40 yılda böyle bir şey görülmedi! Bir yumurtanın içerisinden çıktı

Aktüel

Doğa için resmen kıyamet alameti: Son 40 yılda böyle bir şey görülmedi! Bir yumurtanın içerisinden çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23