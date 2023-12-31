Hayvanları Koruma Derneği'nde büyük skandal! Horoz dövüşü: 36 kişiye 145 bin lira ceza yağdı! Sonunda bu da oldu!
Hayvanları koruma derneği lokalinde skandal: Horoz dövüştürenlere toplamda 45 bin TL'lik ceza yağdı ·
'Bu kadarına da pes' dedirten olay Ordu'da yaşandı. Kapısında, 'Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği' yazısı bulunan lokalde horoz dövüştüren 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası yazıldı...
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Perşembe Çaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi'nde G.K.'nin başkanlığını yaptığı ancak tüzel kişilik kaydı bulunmayan Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği içerisinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine derneğe ait lokale operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüştürüldüğü tespit edilen mekandaki 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası kesti.
Organizasyonu düzenleyen G.K., M.D. ve Ü.G. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak', hayvan sahipleri R.Y., G.Ş., C.K., O.K., K.K. ile M.K. hakkında ise 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet, hayvanları dövüştürme' suçundan adli işlem yapıldı. Ekiplerin el koyduğu 13 horoz da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi...
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