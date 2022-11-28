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Sağlık Hayvanlardan insanlara bulaşıyor! Yine Çin yine salgın
Sağlık

Hayvanlardan insanlara bulaşıyor! Yine Çin yine salgın

Koronavirüs salgının etkileri devam ederken Çin'de hayvanlardan insanlara buluşan yeni bin virüs tespit edildi. BtSY2 adı verilen virüsün nasıl bulaştığı, belirtileri merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 21:41:00 - 2022-11-28 22:01:10
Hayvanlardan insanlara bulaşıyor! Yine Çin yine salgın

2019 yılının aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını sebebiyle son derece zorlu iki yıl geçirildi. Yeni varyantların hastalık gücünün düşmesi ve ekonomik sebeplerle tüm dünya normalleşme sürecine girdi. Tam hayat normalleşiyor derken yine Çin'den bir virüs haberi geldi.

Bilim insanları, Çin'in güneyindeki Yunnan eyaletinde yarasalar üzerinde bir araştırma gerçekleştirdi. Keşfedilen virüsün insanlara bulaşma potansiyeli olan beş tehlikeli virüsten biri olduğu açıklandı. BtSY2 olarak adlandırılan virüsün, Covid-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile yakın akraba olduğu ifade edildi.

Çalışma, Sun Yat-sen Üniversitesi, Yunnan Endemik Hastalık Kontrol Enstitüsü ve Sidney Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütüldü. Araştırma, BioRxiv adlı sitede ön baskı olarak yayımlandı.

Yapılan açıklamada, "Hem SARS-CoV-2 hem de  SARS-CoV ile yakından ilişkili insanlar veya çiftlik hayvanları için bulaşıcı olması muhtemel yeni beş virüs türü belirledik. Bunlardan en endişe vereni ise BtSY2 adlı virüstür" denildi.

Nottingham Üniversitesi'nde virolog olan Prof. Dr. Jonathan Ball, "Ana mesaj, yarasaların çok sayıda farklı virüs türünü barındırabileceği ve ara sıra onlara aynı anda ev sahipliği yapabileceğidir. Bu tür ortak enfeksiyonlar, özellikle corona virüs gibi ilgili virüslerle, virüse kritik genetik bilgi parçalarını takas etme fırsatı vererek doğal olarak yeni varyantlara yol açar" açıklamasında bulundu.

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