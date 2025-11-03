Hayvanlar yas tutar mı?

Örneğin filler, yalnızca ölülerine saygı göstermekle kalmaz; aynı zamanda kayıp duygusunu yaşayan canlılardır. Araştırmalar, yakınlarını kaybettikten sonra uzun süre sessizleşen, yemek yemeyi reddeden ve bulundukları bölgeye haftalar sonra geri dönen filler olduğunu ortaya koymuştur. Bilim insanları, bu davranışların yalnızca içgüdü değil, duygusal bağlılığın göstergesi olduğunu söylüyor.

Denizlerin Sessiz Çığlığı: Yunuslar

Okyanusun derinliklerinde de benzer bir yas sessizliği vardır.

Bir yunus yavrusu öldüğünde, anne yunus onu suyun yüzeyine iterek nefes aldırmaya çalışır — saatlerce, bazen günlerce…

Bu sahne, bilim insanlarının gözlemlerinde defalarca kaydedilmiştir. Yunus, yavrusunun artık tepki vermediğini bilse de ondan kopmak istemez. Bazen sürü diğer yunuslarıyla birlikte anne yunusun etrafında döner, sanki paylaşılan bir hüzün yaşanır.

Yunuslar, karmaşık beyin yapıları sayesinde sosyal bağ kurma, empati gösterme ve kayıp hissini algılama kapasitesine sahip hayvanlardır. MRI incelemelerinde, yunus beyninde duygusal tepkilerle ilişkili bölgelerin insanlardakiyle büyük benzerlik taşıdığı görülmüştür.

Kargalar, Kurtlar ve Diğerleri

Yas tutma yalnızca büyük memelilere özgü değil.

Kargalar, ölen bir türdeşlerini çevreleyip ötüşlerle adeta tören yapar gibi davranırlar. Bu, hem bir sosyal öğrenme biçimi hem de topluluk bilincinin göstergesidir.

Kurtlar, sürülerinden birini kaybettiklerinde uzun süre ulur, eski bölgelere geri dönerek iz sürerler. Bu davranış, “kaybı arama” içgüdüsünün yanı sıra bağlılık duygusunun da kanıtıdır.

Bilimin Ötesinde Bir Gerçeklik

Modern etoloji (hayvan davranış bilimi), uzun yıllar boyunca “duyguların insana özgü” olduğunu savundu. Ancak son 20 yılda yapılan yüzlerce gözlem bu görüşü değiştirdi.

Artık biliyoruz ki birçok hayvan, kayıp karşısında duygusal bir tepki veriyor — tıpkı bizler gibi.

Yas, yalnızca bir davranış biçimi değil; bağ kurabilen bir canlının acı deneyimi.

İnsana Aynayı Tutan Doğa

Doğanın bu sessiz törenleri bize bir şey hatırlatıyor:

Duygular yalnızca insanın lüksü değil, yaşamın ortak dili.

Bir filin kemiklere dokunuşunda, bir yunusun ölü yavrusuna son kez dokunuşunda, bir karganın sessiz çığlığında aynı soru yankılanıyor:

“Kaybettiklerimizi unutabilir miyiz?”

Belki de hayvanların yasını izlerken, aslında kendi insanlığımızı görüyoruz.

Mirat Haber