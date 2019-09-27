Hayvanlar deprem anında ne yaptı? İşte cevabı
İstanbul'da meydana gelen deprem anında Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.27 Eylül 2019 Cuma 16:31
İstanbul’da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem kentte paniğe sebep oldu.
Çekmeköy’de bulunan Park Of İstanbul isimli hayvanat bahçesindeki hayvanlar da deprem paniği yaşadı. Hayvanlar deprem nedeniyle sağa sola koşturarak kaçtılar.
Hayvanlar panikledi
Hayvanat bahçesindeki hayvanların panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ilk önce demir parmaklıklar sallanıyor. Ardında bir at koşuşturmaya başlıyor. Depremi fark eden tavşanlar da yuvalarına doğru koşuyor. Tüm bu yaşananlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
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