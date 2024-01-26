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Yerel Hayvanı görün bakın nerede buldular! Maalesef torbaya koyup ölüme terk ettiler! Böyle ilk kez göreceksiniz
Yerel

Hayvanı görün bakın nerede buldular! Maalesef torbaya koyup ölüme terk ettiler! Böyle ilk kez göreceksiniz

Yeniakit Publisher
2024-01-26 01:48:00 - 2024-01-26 02:01:55
Hayvanı görün bakın nerede buldular! Maalesef torbaya koyup ölüme terk ettiler! Böyle ilk kez göreceksiniz

Diyarbakır'da ağzı bağlı torba içinde karayolu kenarında ölüme terk edilen köpek, bir vatandaşın fark etmesiyle kurtarıldı. Bakın nerede göreceksiniz...

Silvan ilçesindeki tarihi Malabadi Köprüsü’ne gezi için giden Adnan Ateş, dönüşte Bitlis karayolunun 7. kilometresinde torba içerisine koyulup ölüme terk edilen köpeği fark etti. Köpeğin torba içerisinde kıvrandığını gören Ateş, köpeği torbadan çıkararak doğaya bıraktı.

Adnan Ateş, insanlık görevini yaptığını belirterek, “Silvan’ın tarihi köprüsü Malabadi’ye gezmeye gitmiştik. Dönüş yolunda ilçeye dönerken yol üstünde köpeği torbanın içerisinde gördük. Herhalde birileri onu torbaya koyup buralara atmıştı, kurtulmaya çalışıyordu. Durduk ve köpeği torbadan kurtardık. Kendisi de burada zaten teşekkür ediyor bize, yanımızdan ayrılmıyor. Köpeğe yardım ettik ama tabii merhamet yoksunu bazı insanlar herhalde onu bu torbaya koyup araziye bırakmış. Biz de insanlık görevimizi yaptık, mutluyuz” dedi.

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