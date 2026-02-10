  • İSTANBUL
Hayvancılık ve et sektörü büyük tehlikede!

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika’dan gelen et yiyen bir parazite karşı alarm verdi. ABD’nin Florida eyaleti, Teksas üzerinden ülkeye ulaşan ve tarım hayvancılığı ile et endüstrisini tehdit eden “et yiyen spiral kurt” (Spiral worm / Yeni Dünya vida kurdu) konusunda uyarı seviyesini yükseltti. Peki bu parazit insan için ne kadar tehlikeli?

ABD, kaynağı Meksika olan ve "Yeni Dünya spiral kurdu" ya da "vida kurdu" olarak bilinen, et yiyen bir parazitle mücadeleye hazırlanıyor. Bu parazit, hayvanların ve insanların açık yaralarına yüzlerce yumurta bırakıyor. Yumurtalar saatler içinde çatlayarak larvaya dönüşüyor ve kurbanın dokularını yemeye başlıyor. Bu durum, tedavi edilmediği takdirde derin yaralara, enfeksiyona ve hatta ölüme yol açabiliyor.

ABD, kaynağı Meksika olan ve “Yeni Dünya spiral kurdu” ya da “vida kurdu” olarak bilinen, et yiyen bir parazitle mücadeleye hazırlanıyor. Bu parazit, hayvanların ve insanların açık yaralarına yüzlerce yumurta bırakıyor. Yumurtalar saatler içinde çatlayarak larvaya dönüşüyor ve kurbanın dokularını yemeye başlıyor. Bu durum, tedavi edilmediği takdirde derin yaralara, enfeksiyona ve hatta ölüme yol açabiliyor.

Teksas Valisi Greg Abbott, spiral kurtların eyalet sınırlarına yaklaşması ve eyaletin güçlü sığır eti endüstrisini tehdit etmesi üzerine geçtiğimiz salı günü “afet durumu” ilan etti. Bu karar, valilik ekiplerine tehditle mücadelede daha geniş yetki ve kaynak sağlıyor.

 

Florida eyaletinde ise yetkililer geçen hafta ilk vakayı kayda aldı. Tarım ve Tüketici Hizmetleri Dairesi, Arjantin’den ithal edilen bir atta açık bir yarada spiral kurt larvaları tespit etti. At derhal izole edildi.

Yetkililer, spiral kurtların 40 yılı aşkın süre önce tamamen yok edildiğini, ancak yeniden ortaya çıkmasının özellikle sıcak iklimli eyaletlerde çiftlik hayvanları, yaban hayatı ve evcil hayvanlar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Teksas Tarım Komiseri Sid Miller, halkı paniğe kapılmamaya çağırarak Florida’daki vakanın yerel bir salgın anlamına gelmediğini söyledi. Ancak güney sınırı boyunca hayvan yetiştiricilerinin son derece dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Miller, çiftlik hayvanları, yaban hayvanları ve evcil hayvanlar dahil olmak üzere tüm sıcakkanlı hayvanların düzenli olarak kontrol edilmesini ve larva şüphesi halinde yetkililere derhal bildirim yapılmasını istedi.

 

Miller açıklamasında, “Bu parazit hayvancılık sektörümüz için son derece ciddi bir tehdit oluşturuyor. Tarım Bakanlığı olarak gözetim, koordinasyon ve etkili müdahale planlarıyla hazır durumdayız. Spiral kurt her geçen gün Teksas’a yaklaşıyor ve bu tehdide karşı önleyici davranmak zorundayız” dedi.

Spiral kurt saldırısı, dişi sineğin açık bir yaraya ya da vücuttaki çok küçük bir açıklığa (burun deliği, göz çevresi, yeni doğanların göbek bağı) yumurta bırakmasıyla başlıyor. Yumurtalar kısa sürede çatlıyor ve ortaya çıkan larvalar, küçük vidalar gibi etin içine doğru ilerleyerek dokuları tüketiyor. Dişi bir sinek tek seferde 200 ila 300 yumurta bırakabiliyor; yaşamı boyunca bu sayı 3 bin yumurtaya kadar çıkabiliyor. Enfeksiyon bazen cilt yüzeyinde de görülebiliyor.

