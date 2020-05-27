Hayvancılığa 100 milyon TL’lik yem desteği

Pakdemirli, coronavirüsün henüz Türkiye’ye ulaşmadan önce şubat ayında gıda arz güvenliğinde bir sıkıntı olmaması için bakanlık olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, “Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık” dedi. Pakdemirli, bu dönemde üreticilerin elinin bereketli topraklardan ayırmadan üretimde kalmaları ve vatandaşların gıdaya erişimde sıkıntı yaşamaması için özveriyle çalışan personeline teşekkür etti. Bakan Pakdemirli, aldıkları tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğinde sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Çiftçilerin, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan Hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak 6 ay ertelendiğini belirten Pakdemirli, “Hayvancılık alanında önemli çalışmalar ve hedefler içerisindeyiz. Küçük aile işletimlerine destek olmak amacıyla; büyükbaş hayvan başı 65 lira ve küçükbaş hayvan başına 6,5 lira olmak üzere, toplamda 100 Milyon liralık yem desteği vereceğiz” dedi.

2023 hedefine adım adım yaklaşıyoruz

AK Parti İzmir İl Teşkilatı ile de video konferans aracılığıyla bayramlaşan Bakan Pakdemirli, 2023 hedeflerine adım adım yaklaştıklarını dile getirdi. Pakdemirli, oturulan makamların gelip geçici olduğunu ancak millete hizmetin baki olduğunu belirterek, “Biz de hep birlikte milletimiz, memleketimiz için hayırlı ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz inşallah diye konuştu.