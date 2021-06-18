Hayvana merhametiniz yok, insana nasıl olacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 köpeği, İncek Tek'te çöplüğe bıraktığı ortaya çıktı.

Köpeklerin durumlarının kötü olduğu görüldü. Ayrıca bir tanesinin kulağının enfeksiyon kaptığı belirtildi.

Zor durumdaki köpeklerin görüntülerini Twitter hesabından paylaşayan yazar Sadık Yalsızuçanlar, "Ankara... Belediye bugün getirip İncek Tek'e, çöplük gibi bir yere atmış... Birinin kulağı fena enfekte olmuş. Aferin size! Tebrik ederim. Görev yükümlülüğünüz ve vicdanınız, bu masum canları bir yerlerden toplayıp başka bir yerlere atmayı gerektiriyor demek ki..." ifadelerini kullandı.