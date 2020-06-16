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Aktüel

Hayvan Pazarı’nda unutulan düve sahibine teslim edildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde hayvan pazarında unutulan düve sahibine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:41:54 -
Hayvan Pazarı’nda unutulan düve sahibine teslim edildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde hayvan pazarında unutulan düve sahibine teslim edildi.


Kovid-19 salgını dolayısıyla uzun süre kapalı kaldıktan sonra açılan Hayvan Pazarı’nda geçtiğimiz hafta bir kişi düvesini Pazar yerinde unutmuştu. Aydın Celepler ve Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı, Pazar yerinde unutulan düveye sahip çıkarak sosyal medya hesabından düvenin sahibini aramaya başlamıştı. Başkan Kadı uzun uğraşlar sonucunda unutulan düvenin sahibini buldu. Unutulan düvenin sahibi pasaportu ile gelerek unuttuğu düveyi Başkan Kadı’dan teslim aldı.


Başkan Kadı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hele şükür sahibini bulup teslim ettim” açıklamasında bulundu.

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