0553 313 94 23

Hayvan pazarında adeta yaprak kımıldamıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan, içerisinde büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvanların bulunduğu hayvan pazarında adete yaprak kımıldamıyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:58
Hayvan pazarında adeta yaprak kımıldamıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan, içerisinde büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvanların bulunduğu hayvan pazarında adete yaprak kımıldamıyor. Bu yıl ki bayramdan umduklarını bulamadıklarını söyleyen besiciler, büyük marketlerde vekaleten satılan kurbanlığın kendi işlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kalmasına rağmen, Ordu’daki hayvan pazarında ciddi bir hareketlilik yaşanmıyor. Eskipazar mevkisinde bulunan hayvan pazarında bazı besiciler, 15 gündür beklemelerine rağmen çok az sayıda kurbanlık hayvan satışı yaptıklarını belirtiyor. Besiciler, maliyetlerin artmasına karşılık, fiyatların geçtiğimiz yıla oranla daha düşük olduğunu belirtirken, büyük marketlerde kurban olarak satıldığı belirtilen etlerin de kurbanlık satışlarını olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor.



“2 gündür siftah yapamadık”


Ordu’daki hayvan pazarında satış yapan Enver Özdemir, bu yıl 17 tane büyükbaş hayvanının olduğunu belirtti. Şimdiye kadar 2 büyükbaş hayvan satabildiğini, fiyatların ise geçen yıla göre ucuz olduğunu iddia eden Özdemir, “Yem fiyatları artsa da kurbanlıklar daha ucuz. Pazarda da önemli bir hayvan yok. İnsanların 3’te 2’si hayvanlarını aldı, geride gelecek olan gurbetçiler de var. Hayvanlarımızı satamazsak zarara uğrarız. Şuanda talep yok, 2 gündür siftah yapamadık” dedi.


Büyükbaş hayvanların 4 bin liradan başladığını, büyüklüğüne göre fiyatının da arttığını aktaran Özdemir, “Büyük marketler kurbanlık satıyor. Devletimiz buna bir çözüm bulursa satıcıların yüzü güler. Orada insanlar ne hayvanını görebiliyor, ne de vekalet veriyor. Büyük marketlerde satılan kurbanlıklar bizi etkiliyor. Onların kurbanlıklarla ne işi var. Bunlar bizim gibi küçük esnafı bitiriyor” ifadelerini kullandı.



“Fiyatlar geçen yıldan daha ucuz”


Polatkan Münür Karakaya isimli besici de bu yıl 22 adet büyükbaş hayvanının olduğunu, şimdiye kadar ise 2 tanesini satabildiğini söyledi. İşlerin geçen yıllara göre bir hayli düşük olduğuna dikkat çeken Karakaya, “Gelen giden yok. Satışlarımız çok zayıf, talep yok, soran da yok. Şuanda fiyatlar da geçen yıllara göre düşük” ifadelerine yer verdi.



“Büyük marketler bu işe el attı, bizim açımızdan bu iş artık bitti”


Büyük marketlerde hisse ile kurbanlık satılmasını doğru bulmadıklarını da söyleyen Karakaya, “Hissenin kilogramına göre fiyat söyleniyor. Hayvanın kurban vasfı ile alakası yok. Hangi hayvanın hangi hisseden olduğu belli olmuyor. Sadece vatandaşlara bağış yapıyorlarsa bana göre hayır işliyorlar, kurban olur mu bilmiyorum. Ancak yapacak bir şey yok, büyük marketler artık bu sektöre de el attı. Gariban köylü bahçede bir danasını yetiştirmeye çalışır. Bu iş artık bizim açımızdan bitti. Oralarda ne hayvanını görüyorlar ne de kurbanlık olup olmayacağını. İnşallah hayırlısı olsun” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Şehir Hastanesinde bir ilk daha
    1. Ankara Şehir Hastanesinde bir ilk daha
    2. Vali Demirtaş terfi eden Günaydın’a..
    3. Fransız sokak müziği grubunun "ezan"..
    4. "Barış Koridoru" Türkiye’den..
    5. Doğumun yaklaştığını anlamanıza..
    6. Serbest piyasada döviz fiyatları
    7. Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi..
    8. Yumruğunu gösterdi! Hükümet sorunu..
    9. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı..
    10. Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
    11. Genç kızı öldürdü, ifadesi şok etti!
    12. Bayram namazı saatleri
    13. Van’da 900 paket kaçak çay ele..
    14. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo..
    15. (Özel) Ümraniye’deki servisçi kavgası..
    16. Antalya'da motosiklet ile otobüs..
    17. Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
    18. Çin'de Lekima Tayfunu için kırmızı..
    19. Adana’da dolandırıcılık iddiası
    20. 17 yıl yaşaması “imkansızdı”, o..
    21. (Özel) Kurban Bayramı’nın ikramlıkları..
    22. Sudan'da idam cezalarını askıya aldı
    23. (Özel) Tarihi binanın yıkılma..
    24. Aden'de çatışmalar alevlendi!
    25. Çankaya'da temizlik işçileri gece..
    26. Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle..
    27. Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu transfer..
    28. Yozgat’ta çocuklar çeşme oluğunda..
    29. Hindistan'da sel felaketi: 6 ölü
    30. Kayseri polisinden bayram öncesi sıkı..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    ABD resmen açıkladı: Hazırız
    ABD resmen açıkladı: Hazırız