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Aktüel

Hayvan otlatmaya gitti cesedi bulundu

Kahramanmaraş’ta hayvanlarını otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 01:16:50 -
Hayvan otlatmaya gitti cesedi bulundu

Kahramanmaraş’ta hayvanlarını otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan bir kişinin cansız bedeni bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Kalekaya Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götüren 6 çocuk babası Ömer Biricik (51), akşam olduğunda evine geri dönmedi. Mahalleli tarafından arama çalışmaları başlatılan Biricik’in cansız bedeni, ormanlık alandaki kayalıklarda bulundu. Biricik’in cenazesi Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi TIP Fakültesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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