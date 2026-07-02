  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Ne Hamas’ı ne de İran’ı bitirebildik’: İsrail’in 1000 günlük savaş fiyaskosu Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! Ölü ve yaralılar var ‘Çıkın dışarıda yapın şovunuzu ve siyasetinizi!’ Özgür Özel Madımak’tan kovuldu Suriye ile Lübnan'dan kritik imza! İsrail'e karşı stratejik anlaşma AFAD duyurdu! Muğla açıklarında korkutan deprem Camiyi ateşe vermiş, 'lanet ülkenize dönün' diye bağırmıştı: İrlanda'da İslam karşıtı İranlıya gözaltı Muharrem ayında hem ver gazı hem çek rakıyı! alevi simsarı CHP’liler topa tutuldu Öğrenci affı Meclis’te: AK Partili Özlem Zengin düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı Memur ve emekliler enflasyon rakamına kitlendi! İşte 5 farklı senaryoya göre zam oranları Deniz Göktaş isimli sözde komedyen gözaltında
Yerel Hayvan otlatmak için dağa çıktı, izine ulaşılamadı!
Yerel

Hayvan otlatmak için dağa çıktı, izine ulaşılamadı!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hayvan otlatmak için dağa çıktı, izine ulaşılamadı!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde eşiyle birlikte hayvan otlatmak için dağlık alana çıkan Firdevs Üner kayboldu.

Konya’da hayvan otlatmak için dağlık alana çıkan Firdevs Üner’den haber alınamıyor.

 

Seydişehir ilçesinde oturan Seyit Ahmet Üner ile eşi Firdevs Üner, dün hayvan otlatmak için dağlık alana gitti. Bir süre sonra eşinden haber alamayan Seyit Ahmet Üner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 'şehir gediği' olarak bilinen dağlık bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp gibi yaşadılar: 16 çocuk kâbus evinden kurtarıldı
Kayıp gibi yaşadılar: 16 çocuk kâbus evinden kurtarıldı

Dünya

Kayıp gibi yaşadılar: 16 çocuk kâbus evinden kurtarıldı

Kekik toplamak için dağa çıktı, cansız bedeni buldu
Kekik toplamak için dağa çıktı, cansız bedeni buldu

Yerel

Kekik toplamak için dağa çıktı, cansız bedeni buldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23