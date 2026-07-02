Hayvan otlatmak için dağa çıktı, izine ulaşılamadı!
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde eşiyle birlikte hayvan otlatmak için dağlık alana çıkan Firdevs Üner kayboldu.
Konya’da hayvan otlatmak için dağlık alana çıkan Firdevs Üner’den haber alınamıyor.
Seydişehir ilçesinde oturan Seyit Ahmet Üner ile eşi Firdevs Üner, dün hayvan otlatmak için dağlık alana gitti. Bir süre sonra eşinden haber alamayan Seyit Ahmet Üner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 'şehir gediği' olarak bilinen dağlık bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.