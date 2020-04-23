Hayvan otlatan öğrenciye sürpriz doğum günü kutlaması

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde kırsal alanda hayvan otlatan ortaokul öğrencisine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, ilçeye bağlı Gencek Mahallesi'nde dağlık alanda hayvan otlatan bir aileyi ziyaret etti.

Kısa ve Akçay, burada ailenin çocukları olan Gencek Şehit Orhan Parlakkaya Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Fehmi Dinç'le karşılaştı.

Dinç'in doğum gününün 23 Nisan olduğunu öğrenen Kısa, pasta keserek çocuğun doğum gününü kutlayıp, Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler verdi.

Dinç de Kısa ve Akçay'a teşekkür etti.



