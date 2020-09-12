Hayvan otlatan çocukların üzerine yıldırım düştü:1 ölü, 1 yaralı
Akçakent'in Yaylaözü köyünde kendilerine ait hayvanları otlatan Ramazan Dikmen (16) ve Samet Baran'ın (15) bulundukları açık araziye yıldırım düştü.
Olayda yaralanan iki çocuk acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiçekdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldırım isabet eden Samet Baran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Yaralı Ramazan Dikmen'in ise durumun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.