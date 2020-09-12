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Aktüel Hayvan otlatan çocukların üzerine yıldırım düştü:1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Hayvan otlatan çocukların üzerine yıldırım düştü:1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 21:46:23 -
Hayvan otlatan çocukların üzerine yıldırım düştü:1 ölü, 1 yaralı
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de açık arazide hayvan otlatan iki çocuğun olduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi.

Akçakent'in Yaylaözü köyünde kendilerine ait hayvanları otlatan Ramazan Dikmen (16) ve Samet Baran'ın (15) bulundukları açık araziye yıldırım düştü.

Olayda yaralanan iki çocuk acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiçekdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım isabet eden Samet Baran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Yaralı Ramazan Dikmen'in ise durumun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


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