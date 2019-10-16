Büyükbaş hayvan için devlet kredisi nasıl alınır? Büyükbaş hayvan desteği nasıl alınır? Soruları hayvancılık yapan ya da yapmak isteyen çiftçiler tarafından sorgulanmakta. Büyükbaş hayvan alımı için devlet kredisi 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Desteği kapsamında verilmekte. Peki hayvan kredisi nasıl alınır? Büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları neler? İşte detaylar…

Devlet tarafından tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı yetiştiriciliğinde hibe destekleri verilmektedir. Bu destekler programlar dahilinde devam etmekte olup, gerekli şartları taşıyan ve zamanında başvuru yapan çiftçilerimiz hibe alabilirler. Köye göç edip sıfırdan iş kuracak vatandaşlar için ciddi oranlarda destekleme verilmektedir.

Devlet destekli hayvancılık kredileri nerelerden ve nasıl alınır?

Devlet desteği ile hayvancılık kredisi alınan kurumlar şöyle sıralanabilir:

Bankalar: Tüm hayvancılık türlerinde kredi alımı mümkün olmaktadır. büyükbaş hayvancılık kredileri almak için kişilerin ekspertiz ile hayvan seçimi yapmaları gerekmektedir.

KOSGEB: KOSGEB, büyükbaş hayvan kredileri için canlı hayvana kredi ve destek vermemektedir. Bu desteklerle canlı hayvan alımı mümkün değildir. Ancak canlı hayvan bakımı için ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat desteğinde bulunabilmektedir.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Desteği: Sadece damızlık sığır yetiştiriciliği konusunda bu destek alınabilmektedir.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı: Köylerde kurulu bir çiftliğin varlığında veya ahırlar hazırsa, bu alanlara başvuru yapılabilir.

Kooperatifler: Kooperatif kayıtları var olan çiftçiler, buralara başvuru yaparak desteklerden yararlanabilir.

KOSGEB hibe destek fiyatları (manda, sığır)

KOSGEB’in verdiği hayvancılık hibeleri, büyükbaş hayvan türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda anaç manda desteği 250 TL olacaktır. Anaç manda kütüğe kayıtlı ise hibe oranı 400 TL’ye yükselmektedir. Erkek sığır başına alınacak miktar 250 TL olarak belirlenmiştir.

Buzağı desteği ne kadar?

Hibe alınacaksa, kriterler değişkenlik gösterir. Bu bağlamda kişiler, her buzağı için 350 TL hibe desteği alabilir. Buzağıların soy kütüğüne kayıtlı olması halinde ise alınacak tutar 500 TL’ye çıkar. 81 ilin tamamında bu destek ve hibeler alınabilmektedir. Kontrollü dölleme yapılması halinde kişiler, 50 TL ek destek alabilir. Bunun yanı sıra eğer kullanılacak destek banka kredisi şeklinde olacaksa, soy kütüğüne kayıt ettirme şartı aranacaktır. Kredi ile alınan buzağıların tamamı veteriner kontrolünden geçirilecek, soy kütüğüne kaydettirilecektir.

Hibe hayvan desteği alma şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığının sistemine kayıtlı olarak en az 1 yıldır tarımsal faaliyeti sürdürüyor olmak, (yeni

başlamak isteyenler alamıyor. genç çiftçi vb. gibi projelere başvurabilirler.)

Büyükbaş en az 10 – en fazla 50 baş anaç hayvan kapasiteli

Koyun ve keçi olarak en az 100- en çok 200 hayvan kapasiteli

Sıfırdan ahır yapımı, var olan ahırın tadilatı,

Teke-koç veya damızlık boğa alımı,

Bu işler için gerekli makinelerin alımı için hibe desteği sağlanmaktadır.

Hibe desteği başvurusu nereye yapılır?

Bir proje hazırlayıp Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapacaksınız. Projeniz Müdürlük tarafından yapılan gerekli incelemeden sonra onaylanacak. Sonra Müdürlük size bir süre verecek. Örneğin 1 ay içinde yatırımını yap, malzemelerini al ve hibeni ödeyelim diyecekler. İşte bu süreç içinde, istenileni yaparsan ödeme alabilirsin. Tabi her ile ve her projeye göre Tarım ve Orman Bakanlığı şartları değiştirebiliyor.