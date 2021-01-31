Hayvanları eşya statüsünde kabul eden ve onların haklarını korumaktan aciz mevzuattaki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 2004 yılında yasalaştı. Bu yasa hayvana yönelik kötü muamele ve işkenceyi “kabahat” olarak değerlendiriyor yani bu fiilleri suç kapsamına almıyor!

Hayvan hakları yasa teklifi ne zaman görüşülecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında hayvan haklarıyla ilgili çalışmaların yapıldığını ve önümüzdeki haftalarda yasalaştıracaklarını söylemişti.

Ekranlara yansıyan korkunç görüntüler ve sonrası kamuoyunun beklediği yasa teklifi Hayvan hakları yasa teklifinde son durum ne? Teklif ne zaman Meclis'e gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazı sonrası konuştu. Her an gelebilir mesajı verdi ve ekledi.

Peki Erdoğan'ın değindiği yasa teklifinin içeriğinde ne var? Hayvanlarla ilgili yasa maddeleri, Kabahatler Kanunundan çıkarılarak, ceza kanununa girecek. Hayvanlar için kurulacak bir takip noktası kurulacak. Hayvanlar mal değil can sayılacak. İşkence ve hayvanları öldürmeyi hapis cezası gelecek.

Teklife göre, Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordineli çalışacak. Çip sistemi yaygınlaşacak Hayvan sahibi sokaga kopegi birakirsa ceza kesilecek.