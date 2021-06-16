Hayvan derneklerinden AK Parti hükümetine tehdit! "İnsanlar ölecek, çatışmalar ve kaos çıkacak"

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Köpek ve kedileri yavruyken alıp ardından büyüyünce sokağa salması nedeniyle sokakların tehlikeli hale gelmesine neden olan sözde hayvanseverler, AK Parti hükümetinin hem vatandaşı hem de hayvanları korumayı amaçlayan 'hayvan hakları yasası'nı hedef aldı.

Ülkede kaos çıkarmayı hedefleyen hayvan dernekleri ve üyeleri, sosyal medyada "#BiziSokağaDökmeyin" etiketiyle AK Parti Hükümeti'ni 'kaos çıkarma' tehdidinde bulundu.

Provokasyonun ilk fitili Haykonfed yaktı

Vahşileşerek çocuklara saldıran sokak hayvanlarının şehirlerde cirit atmasını isteyen Haykonfed Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, organize kaos çıkarmak için ilk paylaşımlardan birini yaparak provokasyonu başlatması dikkat çekti.

"Evdeki hayvanlara göz dikildi" ifadesiyle vatandaşları kışkırtmaya çalışan Haydar Özkan sokak hayvanlarının belirli alanlarda beslenmesine karşı çıkarak şu tehditleri savurdu:

"Sabır bitti!!!

Hayvan katilleri, tecavüzcüleri para cezası ile salınıyor. Belediyeler barınakta öldürüyor, şehir dışına ölüme atıyor ceza yok. Evdeki hayvanlara göz dikildi. Şehirdekiler ise muhtar ve belediyenin belirlediği odaklar ile şehir dışına sürülüyor.

#BiziSokağaDökmeyin"

Bunu diyen bir dernek koordinatörü! "İnsanlar ölecek, çatışma ve kaos çıkacak"

HAYKURDER Yasama İzleme Koordinatörü Dilek Özkan da kaos çıkarma itirafında bulunarak, insanların öleceğini ve çatışmaların yaşanacağı tehdidinde bulundu. Kamu düzenini bozmaya yönelik

"İnsanlar ölecek, çatışacak ama belediye zulmünden kurtarıp evini açtığı, sokaklardaki canları vermeyecek. Bu arbedeler, bu acılar, bu kaos sandığa yansıyacak!"

Savcılar göreve!

Öte yandan kamu düzenini hedef alan bu girişimlere yönelik Cumhuriyet başsavcılıkların harekete geçmesi bekleniyor.

Savcılıkların bu organize girişim karşısında dış mihrakların da etkisi olup olmadığına yönelik soruşturma başlatacağı değerlendiriliyor.

Sert tepki: Neymiş, yeni yasada rastgele yerde besleme yapılamayacakmış

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gazeteci Mehmet Ali Önel, bu tehditlere sert tepki gösterdi.

Önel, sokak hayvanlarının rastgele beslenerek şehirde cirit atmasını isteyen Özkan'a tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Bu da yasa için görüşü alınan dernek başkanı:

Sabır bitti diye tehdit ediyor. Neymiş, yeni yasada rastgele yerde besleme yapılamayacakmış.

Bunların kimseye saygısı yok! İnsanların evinin iş yerinin önünü köpek besleme yeri yapıyor, itiraz edenleri de terörize ediyorlar."

"Azgın bir azınlığı tatmin için yasa çıkarırsınız, onlar da yetinmez sizi tehdit eder"

"Devletin görevi önce can güvenliğini sağlamaktır"diyen Önel, kaos peşinde olan Dilek Özkan'a da tepki göstererek şu ifadelerde bulundu:

Böyledir işte!

Azgın bir azınlığı tatmin için yasa çıkarırsınız, onlar da yetinmez sizi tehdit eder.

Bir kere daha yüksek sesle tekrarlayalım!

Başıboş köpekler insanları parçalıyor. Devletin görevi önce can güvenliğini sağlamaktır.

Köpekler barınaklara,

çocuklar sokaklara...