Hayvan derneği SOHAYKO'nun maskesi düştü! "Barınaktaki hayvanları aç bıraktı, kızına cip aldı!"

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Başıboş sokak köpeklerinin sokaklarda tehlike saçması vatandaşların tepkisini çekerken son yaşanan köpek saldırısı bardağı taşırdı. 4 yaşındaki Asiye Ateş'i ağır yaralayan başıboş köpeklerin saldırısı dehşeti yaşatmıştı. Minik Asiye canıyla uğraşırken SOHAYKO isimli hayvan derneği, Asiye'nin ailesine dava açarak tepkilerin odağı olmuştu.

Daha da ileri giden SOHAYKO, başıboş köpekleri şikayet eden vatandaşları da hedef aldı. SOHAYKO'dan yayınlanan bir duyuruda, köpekleri şikayet eden vatandaşların evleri tespit edilerek çeşitli bahanelerle şikayette bulunacakları belirtildi.

Sözde 'hayvansever' SOHAYKO'nun maskesi düştü! Hayvanları aç ve susuz bırakıyorlar

"Belediyeler katliam yapıyor", "Köpekler barınaklarda ölüme terk ediliyor", "Belediyelerin barınakları ölüm merkezi" gibi sloganlar atarak devletin kurumlarını hedef alan ve başıboş köpeklerin toplatılmasına karşı çıkan SOHAYKO'nun köpekleri topladığı barınak ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan barınak videolarında, bir deri bir kemik kalan köpeklerin içler acısı hali gözler önüne serilirken, SOHAYKO'nun asıl amacının "sokak köpeklerini yaşatmak" olmadığı da ortaya çıkmış oldu.

Sosyal medyadan barınak görüntülerini paylaşan bir vatandaş, "Burası bir belediye barınağı değil, hayvansever olduğunu iddia ettiği SOHAYKO'nun barınağı. Hani pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesini şikayet edeceğini söyleyen "hayvansever" dernek. Hayvanlar üzerinden prim yaptığınız çok oldu. Bütün sorunların sebebi sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

"Kuru mamayı çok görmüşler"

Ünlü bir televizyon programıyla adını duyuran Sinem Umaş da daha önce üyesi olduğu hayvan derneğiyle ilgili geçtiğimiz yıllarda şoke eden bilgiler paylaştığı ortaya çıktı.

Umaş'ın paylaşımında "Belediye barınağı değil Sohayko derneğinin kurduğu barınak bu izlediğiniz. Hayvanlar aç sefil. Derneğe bakın kuru mamayı çok görmüş bu hayvanlara" ifadelerini kullandığı ve görüntüler paylaştığı görüldü.

"Utanmadan dileniyor, kızına cip aldığın paraları çıkar da şu canları doyur"

Dikkat çeken iddialarda bulunan Sinem Umaş, SOHAYKO Dernek Başkanı Yasin Yılmaz'ın topladığı paraları iç ettiğini iddia etti. 13 Eylül 2019 tarihinde paylaştığı tweet'te Umaş, Dernek Başkanı Yılmaz'ın barınaktaki hayvanları aç bıraktığını ve kızına cip aldığını öne sürdü.

Umaş, barınaktan görseller de paylaşarak şu ifadelerde bulundu:

Sohayko hayırlı Cuma’lar eşliğinde b*k çukurundan fotoğraflar paylaşıyor! Belediye barınağından farksız açlıktan karınları midelerine yapışmış utanmadan mama dileniyor.

@sohaykodernegi

yasin kızına kedi pansiyonu açıp jeep aldığın paraları bir zahmet çıkar da şu canları doyur!

Ajitasyonlarla vatandaşlardan para topluyorlar

Sosyal medya hesaplarından ajitasyon yapan SOHAYKO derneği, sosyal medya platformlarının bile görüntülerine yönelik uyarı verdiği hayvanların dehşet verici fotoğraflarını paylaşarak vatandaşlardan para topluyor.

Devlet iddialar üzerine harekete geçti mi?

Barınaktaki köpeklerin içler acısı halini gösteren görüntülerin ve iddiaların üzerinde 2,5 yıl geçmesine rağmen dernek ve yönetimi hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılıp başlatılmadığı merak ediliyor.