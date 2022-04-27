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Gündem HAYTAP'tan skandal çağrı! Köpekler için fitre ve zekat istediler
Gündem

HAYTAP'tan skandal çağrı! Köpekler için fitre ve zekat istediler

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), dernekleri bünyelerindeki köpekler için fitre ve zekat çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 22:03:00 - 2022-04-27 22:05:14
HAYTAP'tan skandal çağrı! Köpekler için fitre ve zekat istediler

 Yeniakit.com.tr 

Başıboş sokak köpeği sorununun aklı selimle çözülmesine engel olan sözde hayvan savunucusu derneklerden HAYTAP, skandal bir çağrıda bulundu.

HAYTAP'ın resmi internet sayfasından yapılan paylaşımda, dernekleri bünyesindeki köpekler için fitre ve sadaka istendi.

Fitre ve zekat istediler!

Bir köpek fotoğradının kullanıldığı mesajda, "Bizler her zaman için sizlerin fitre, zekat ve bağışlarınıza muhtacız." denildi.

Öte yandan HAYTAP, geçtiğimiz Kurban bayramında yaptığı paylaşımda da hadlerini aşıp, fetva vermeye kalkışarak, "Onlar eziyet görmek için yaratılmadılar, unutmayalım." ifadelerini kullanmıştı.

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