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Gündem Haytap’dan akla ziyan anket!
Gündem

Haytap’dan akla ziyan anket!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarına barınaklar inşa edip sahipsiz hayvanları sokaklardan toplatmaları çağrısını kendisine yediremeyen Haytap Hayvan Hakları Federasyonu sosyal medya hesabı üzerinden akla ziyan bir anket başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 16:31:00 -
Haytap’dan akla ziyan anket!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarına barınaklar inşa edip sahipsiz hayvanları sokaklardan toplatmaları çağrısını kendisine yediremeyen Haytap Hayvan Hakları Federasyonu sosyal medya hesabı üzerinden akla ziyan bir anket başlattı.

Başıboş köpek yerine ‘Hayvan’ ifadesi kullanarak sanki sokaklardan bütün hayvanlar toplatılmak isteniyormuş gibi genelleme yapan Haytap, anket açıklaması olarak, “Sokağımızın hayvanının toplatılmasını ve hapishane tarzı bakımevlerine tıkılıp ömrünün geri kalanını orada geçirmesi kararını vicdanen uygun buluyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

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