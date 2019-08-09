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Hayrullah Kubba, Kurban Bayramını kutladı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayınladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:04
Hayrullah Kubba, Kurban Bayramını kutladı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayınladı.


Kubba; “Milli ve Dini Bayramlar bizi biz yapan ortak değerlerimizdir. Dini ve Milli Bayramlar sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan kapılardır. Ne mutlu ki; Kurban Bayramı’nı bir kez daha hep beraber karşılamanın sevincini yaşamaktayız. Yoksullara el uzatıldığı; ekmeğin, sofraların paylaşıldığı;gönüllerin tamir edildiğini bu bayram bir kez daha birlik ve beraberliğimizin; dayanışmamızın mutluluğunu ve huzurunu yaşayacağız. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Aile büyüklerinin ziyaret edildiği; çocukların mutlu olduğu; hastaların, yoksulların, kimsesizlerin hatırlandığı bir bayram temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemin, sağlık çalışanlarının, Gaziantep halkının ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Kestiğiniz kurbanların ve gönülden ettiğiniz dualar kabul olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:04
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