Hayriye Türksoy Hançer Şampiyon Oldu

Portekiz’de gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası için Milli Takım seçme müsabakaları Mardin’de gerçekleştirildi. Kickboks dalında Kayserili milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer, şampiyonluk maçında 2 dünya şampiyonluğu bulunan Emine Arslan ile karşılaştı. Hayriye Türksoy Hançer, zorlu geçen karşılaşmayı kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Maçtan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer; “Portekiz’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası için milli takım seçme kriteri olan son maçımız Mardin Türkiye Şampiyonası’nı başarıyla tamamlayıp şampiyon olduk” dedi. Hançer; “En son Avrupa Oyunlarında Kickboks branşında ülkemiz adına tek altın madalya alan, 2 dünya, 1 avrupa şampiyonu rakibim Emine Arslan’a maç sonunda kendine yakışır hareketlerde bulunduğu için teşekkür ederim. Yeni sikletim 52 kilonun en iyi sporcusu olmak için en iyisini yenmek gerektiğini biliyorduk. Bunu için çok emek verdik. Çok çalıştık ve çalışmalarımızın karşılığını aldık Elhamdülillah. Darısı Dünya Şampiyonluğuna.

Antrenörüm Esat Kaya’ya da çok teşekkür ediyorum. Emeklerinin karşılığını bu şekilde verebilmenin gururunu yaşıyorum. Antrenörüm Esat Kaya ile Dünya Şampiyonası’nda yine yerimizi n değişmemesi için elimden gelenin çok daha fazlasını yapacağım inşallah. Hocam Esat Kaya’ya ve en büyük destekçim olan eşime, Kayseri Spor A.Ş. Kulübüme ve sponsorum Sayın Muzaffer Pala’ya maddi ve manevi desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.