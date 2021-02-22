  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hayrın, iyiliğin yeri ve zamanı olmaz
Gündem

Hayrın, iyiliğin yeri ve zamanı olmaz

Özel İnsanlara Hizmet Derneği, Kovid-19 salgınına rağmen tüm engelleri aşarak özel insanlara hizmet götürmeye devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 10:10:00 -
Hayrın, iyiliğin yeri ve zamanı olmaz

 Yeni Akit  Ankara 

Özel İnsanlara Hizmet Derneği, Kovid-19 salgınına rağmen tüm engelleri aşarak özel insanlara hizmet götürmeye devam etti. Yardıma muhtaç insanların her ihtiyaçlarında yanlarında olan dernek, adak etinden, odun, kömür yardımına kadar özel insanları mutlu etmek için pandemide de durmadı. Hayırseverlerin bağışladıklarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak gönül köprüsü kurulduğunu ifade eden Özel İnsanlara Hizmet Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar, “Yer ve zaman mefhumu gözetmeksizin İhtiyaç sahiplerinin yanındayız. Özel insanlara moral için yaptığımız ziyaretlerimiz hergün devam ediyor. Özel çocuklarımıza pasta da götürüyoruz. Adak eti de dağıtıyoruz, tekerlekli sandalye de. Hayırseverlerimiz ne gönderiyorsa ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor ve gönül köprüsü kurmuş oluyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın Emin Saraç Hoca için verdiği ilanlar Faruk Bildirici'ye dert oldu! Aralarında Akit de var
Gündem

Erdoğan'ın Emin Saraç Hoca için verdiği ilanlar Faruk Bildirici'ye dert oldu! Aralarında Akit de var

CHP yandaşı eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için verdiği taziye ilanı..
Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişimi
Dünya

Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişimi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Suikast girişiminin he..
Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partis, HDP'ye yol gösterdi: Gergerlioğlu için AYM'yi işaret ettiler
Siyaset

Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partis, HDP'ye yol gösterdi: Gergerlioğlu için AYM'yi işaret ettiler

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 2 yıl ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay