Hayrın, iyiliğin yeri ve zamanı olmaz

Yeni Akit Ankara

Özel İnsanlara Hizmet Derneği, Kovid-19 salgınına rağmen tüm engelleri aşarak özel insanlara hizmet götürmeye devam etti. Yardıma muhtaç insanların her ihtiyaçlarında yanlarında olan dernek, adak etinden, odun, kömür yardımına kadar özel insanları mutlu etmek için pandemide de durmadı. Hayırseverlerin bağışladıklarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak gönül köprüsü kurulduğunu ifade eden Özel İnsanlara Hizmet Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar, “Yer ve zaman mefhumu gözetmeksizin İhtiyaç sahiplerinin yanındayız. Özel insanlara moral için yaptığımız ziyaretlerimiz hergün devam ediyor. Özel çocuklarımıza pasta da götürüyoruz. Adak eti de dağıtıyoruz, tekerlekli sandalye de. Hayırseverlerimiz ne gönderiyorsa ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor ve gönül köprüsü kurmuş oluyoruz” dedi.