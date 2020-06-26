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Aktüel

Hayri Baraçlı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:10:33 -
Hayri Baraçlı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve eski İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın vefat eden babası Ekrem Baraçlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle 89 yaşında vefat eden Ekrem Baraçlı için cuma namazı sonrası Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hayri Baraçlı ve aile üyeleri namaz öncesi taziyeleri kabul ederken cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bazı AK Partili milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Baraçlı'nın cenazesi, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı namaz sonrası Edirnekapı'daki aile kabristanına defnedildi.

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