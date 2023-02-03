Hayrete düşüren olay... Mehmet Ali Erbil şimdi hapı yuttu! Bakalım şimdi ne yapacak?

Son dönemde gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil tacizle suçlanıyordu. Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil hakkında savcı 2 suçtan toplamda 7 yıl 3 ay hapis istedi.

TikTok Fenomeni Ece Ronay Bilir, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti. Şoke eden mesajlardan sonra ortalık karışmış ve Erbil'e dava açılmıştı.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil ve şikayeti Ece Ronay Bilir katılmazken avukatları hazır bulundu.

Savcı, sanık Mehmet Ali Erbil'in şikayetçi Ece Ronay'ın klip nedeniyle görüştükleri, çekimlerin ardından iki tarafından mesajlaştıkları sırada Mehmet Ali Erbil'in Ronay'a 'bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum" şeklinde mesaj göndererek cinsel tacizde bulunduğu ifade edildi.

Mütalaada, Erbil'in attığı mesaja Ece Ronay'ın olumsuz karşılık vermesi üzerine Mehmet Ali Erbil'in bu kez de Ronay'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek kastıyla hakaret içerikli mesaj attığı belirtildi.

Mehmet Ali Erbil mesajları tanık olarak dinlenen asistanı Nuray Kaya'nın attığını söylese de Kaya'nın savcılık ifadesinde mesajları Erbil'in attığı yönünde ifade verdiği, mahkemede verdiği ifadesinde ise Nuray Kaya mesajları Erbil'in yönlendirmesiyle yazdığı söylediği belirtildi. Mütalaada Nuray Kaya'nın mahkemedeki ifadeleri Mehmet Ali Erbil'i suçtan kurtarmaya yönelik olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Mütalaada sanık Mehmet Ali Erbil'in "Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz" ve "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan toplamda 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Savcı, Erbil'e "Tehdit" suçundan ise beraat verilmesini istedi.

Ece Ronay'ın avukatı mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın tehdit suçundan da cezalandırılmasını istedi. Erbil'in avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanık avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.