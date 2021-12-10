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Gündem Hayret! İlber Ortaylı bu kez doğruları konuştu
Gündem

Hayret! İlber Ortaylı bu kez doğruları konuştu

Yaptığı pek çok açıklamayla büyük tepki toplayan tarihçi İlber Ortaylı, bozuk saatin bile günde iki defa doğruyu göstermesi misali bu defa hakikatleri konuştu. Ortaylı, Alman yayın organı Deutsche Welle'in Türkiye'de yaşayan Çerkesler'in asimile edildiklerine yönelik haberine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 15:51:00 -
Hayret! İlber Ortaylı bu kez doğruları konuştu

Yaptığı pek çok açıklamayla büyük tepki toplayan tarihçi İlber Ortaylı, bozuk saatin bile günde iki defa doğruyu göstermesi misali bu defa hakikatleri konuştu. Alman yayın organı Deutsche Welle'in, Türkiye'de yaşayan Çerkesler'in asimile edildiklerine yönelik haberine tepki gösteren Ortaylı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da Naziler tarafından yapılan katliamları hatırlattı.

Bilindiği gibi, Alman yayın organı Deutsche Welle, Türkiye'de yaşayan Çerkesler'in Türkiye sınırları içinde asimilasyon politikalarına maruz kaldıklarını iddia etmişti. Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı belirtilen haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." ifadelerine yer verilmişti.

Alman Deutsche Welle (DW) kanalının Türkiye yayınlarının ekran yüzü olan Türkiye düşmanı Nevşin Mengü, konuyu Nevşin Mengü Soruyor programında İlber Ortaylı ile masaya yatırdı.

"Sizin Almanya'daki organ..."

Ortaylı, yapılan algıya tepki göstererek 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da Naziler tarafından yapılan katliamları hatırlattı. İlber Ortaylı ile kanalın haberini savunan Nevşin Mengü arasında tartışma yaşandı. Ortaylı, "Sizin Almanya'daki organda ara sıra yapıyorlar böyle şeyleri. Ama 30'ların Almanya'sını hatırlatmak istemiyorum" dedi. 

 

 

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