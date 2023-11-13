Hayrat Yardım ekim ayında neler yaptı?

AFAD akreditasyonu alan 251 personel ile birlikte kriz anlarında etkili müdahale kapasitemiz artırıldı. Mesleki eğitim kurslarıyla 86 kişinin geleceğe dair umutlarının yeşertilmesine aracı oldu.

13.200 yetim kardeşimize destek sağlayarak, umut dolu yarınlar için temeller attı. Aynı zamanda 1.055 ihtiyaç sahibi kişiye muhtelif ayni yardım desteği sağladı. 6.668 kişinin kıyafet ihtiyacını karşıladı.

Hafız olma yolundaki 320 öğrenciye maddi destek sağladı. 28 öğrenciye burs desteği ve 75 çocuğa psikososyal destek vererek insanların kalplerine dokunmaya çalışıp, gelişimlerine katkıda bulundu. İnşâ edilen 100 briket evin yanında, kuraklıkla mücadele eden çeşitli ülkelerde 71 adet yeni su kuyusu açtı.

Ekmek dağıtımları vesilesiyle toplamda 764.766 adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Gıda kolileriyle 58.580 kişiye yardım eli uzattı. Sıcak yemekler ile 128.250 kişinin günlük yemek ihtiyacını karşıladı. Adak, akika ve sadaka kurbanlarıyla 883 kurban kesimi gerçekleştirdi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Ekim ayında yaptığı faaliyetlerle, insanların yüzünde tebessüm olmaya ve umutları yeşertmeye devam etti.

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Gazze İçin Seferber Oldu

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana büyük bir soykırım yaşanıyor. Hayrat Yardım Filistin halkının yaralarını sarmak için yardımları artırarak devam ettiriyor. Bölgeye gönderilen yardım malzemeleri arasında 840 ilaç kiti, 2000 litre yakıt, 1250 gıda kolisi ve 2000 sıcak yemek bulunuyor.

Ayrıca Gazze halkının yaralarını sarmak için T.C. Sağlık Bakanlığı himayesinde gönüllü uzman doktorlar ile beraber tıbbi malzeme desteği de ulaştırıyor. Bölgedeki sağlık hizmetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için de adımlar atmaya çalışarak; Filistin'deki hastanelere hasta monitörü, hastane yatağı, EKG makinesi, cerrahi eldiven, kan basıncı monitörü ve alçı için testere bıçağı gibi ürünleri temin etti.

Dernek olarak, soykırıma maruz kalan ve insafsızca zulme uğrayan Filistin halkına destek olmanın ve yaşam koşullarını iyileştirmenin öneminin bilincindeler.

Sadece Filistin için değil, aynı zamanda Afganistan'da yaşanan deprem afeti ve Suriye'de son zamanlarda artan saldırılarla zor durumda kalan savaş mağdurları gibi dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere de yardım eli uzatmaya devam ediyor.