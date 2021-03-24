Hayranları yıkıldı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', dün akşam 187'nci bölümüyle ekranlara geldi. EDHO'da uzun zamandır Ceylan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sanem Çelik, son bölümle birlikte diziye veda etti.

Eşkıya'da Ceylan büyük bir komplonun kurbanı oldu. Ceylan kaçırılarak rehin alındı. Final sahnesinde ise toplantıdan çıkan Hızır, karşısında bir minibüsten indirilen ve elleri bağlı olan Ceylan'ı gördü.

Ceylan araçtan indirildiği sırada, minibüsteki kişiler tarafından sırtından vuruldu. Ceylan, Hızır'ın kucağında hayata gözlerini yumdu. Ceylan'ı canlandıran ünlü oyuncu Sanem Çelik de 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı.

Oktay Kaynarca'dan Sanem Çelik paylaşımı

EDHO'da Hızır Çakırbeyli'ye hayat veren Oktay Kaynarca, son bölümün ardından Instagram hesabından Sanem Çelik ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kaynarca paylaşımında "Güzel kadın güzel kal" notunu yazdı.

"Bir Ceylan geçti iyi ki"

Sanem Çelik ise Instagram'dan diziye veda paylaşımı yaptı. Dizinin ilk sezonlarındaki görüntülerini paylaşan ünlü oyuncu ,"Bir Ceylan geçti iyi ki!" notuyla EDHO'ya veda etti.