0553 313 94 23

Hayrabolu’da balık tutma yarışması

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "29.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:02
Hayrabolu’da balık tutma yarışması

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "29. Ayçiçeği Festivali" etkinlikleri kapsamında, Balık Tutma Yarışması düzenlendi.


Hayrabolu Göleti’nde düzenlenen oltayla balık tutma yarışmasına 106 amatör sporcu katıldı.


Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, bu yıl festival etkinlikleri kapsamında balık tutma yarışması düzenlediklerini belirtti.


Yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar dileyen İnan, "Festival kapsamında bu yarışmayı geleneksel hale getirmek için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.


Yarışmada en büyük balığı yakalayan birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye ise çeyrek altın verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Gençliğin satranç etkinliğine yoğun ilgi
    1. AK Gençliğin satranç etkinliğine yoğun..
    2. Kurtuluş Parkı’nda sinema keyfi
    3. Lefke Cup U15 2019 Futbol..
    4. ANALİZ - Suriye rejimi Astana sürecini..
    5. Siirt’te 750 paket kaçak sigara ele..
    6. Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş..
    7. Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan 2..
    8. Sözde kadın STK’ları Hacire anaya sessiz
    9. Büyükşehir 19 bin kişiyi yaylaya taşıdı
    10. Bakan Akar: "(Müşterek helikopter..
    11. 1960’ların Tatlısu Plajı 2020 yılına..
    12. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
    13. Bakan Akar: "(S-400 tedariki) Birinci..
    14. Yunanistan tanker konusunda geri adım..
    15. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
    16. "BAE Yemen'deki krizden faydalandı"
    17. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    18. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    19. Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok..
    20. Vatandaşlara evde temizlik ve kişisel..
    21. Beylikdüzü’nde araç evin bahçesine uçtu
    22. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
    23. Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi
    24. Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın..
    25. Döviz kurları
    26. Hisarcık’ta ’İlk Yardım Kursu’ açıldı
    27. Jandarmadan “Düğün Dernek” operasyonu
    28. Modifiye araç tutkunları Kütahya’da 8...
    29. Aktivistlerden "Myanmar'daki soykırım"..
    30. Hong Kong'daki protestolar
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!