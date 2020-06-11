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Aktüel

Haymana’da çok sayıda küçükbaş hayvan havasızlıktan telef oldu

Ankara’nın Haymana ilçesinde ağıla konulan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:29:19 -
Haymana’da çok sayıda küçükbaş hayvan havasızlıktan telef oldu

Ankara’nın Haymana ilçesinde ağıla konulan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.


Haymana’nın Yenice Mahallesi’nde meydana gelen olayda, birkaç farklı kişiye ait olduğu öğrenilen küçükbaş hayvanlardan oluşan sürü dün akşam ağıla konuldu. Hayvan sahipleri sabah baktıklarında yüzlerce hayvanın telef olduğunu fark etti. Veteriner tarafından yapılan incelemede hayvanların havasızlıktan dolayı telef olduklarının tespit edildiği öğrenildi.

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