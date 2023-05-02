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Gündem Hayko Cepkin AK Parti'ye böyle nankörlük etti!
Gündem

Hayko Cepkin AK Parti'ye böyle nankörlük etti!

Yeniakit Publisher
2023-05-02 22:40:00 -
Hayko Cepkin AK Parti'ye böyle nankörlük etti!

AK Parti döneminde defalarca TRT ekranına konuk olan, katıldığı yayınlarda ilahiler okuyan Hayko Cepkin, Twitter hesabından görülmemiş bir nankörlüğe imza attı.

Çıktığı çeşitli konserlerin görüntülerini paylaşan Cepkin, "Son konserimiz olmamasını istiyorsanız, sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuzdur." ifadelerini kullandı.

Cepkin Kılıçdaroğlu'na oy istemesi, bizzat Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" sözlerini de akıllara getirdi.


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