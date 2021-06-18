Hayko Bağdat'ın tehlikeli provokasyonuna anlamlı kapak

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İzmir'in Konak ilçesinde HDP İl Başkanlığı binasına O.G. isimli bir şahıs silahlı saldırı gerçekleştirdi. Partili Deniz Poyraz saldırgan tarafından öldürüldü. Emniyet ekipleri saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

HDP binasına yönelik saldırı provokasyonunun ardından HDP, 'katil devlet' sloganı atarken, Türkiye'de karışıklık çıkarmak isteyen bazı isimler de provokatif söylemlerde bulundu.

Hayko Bağdat'tan provokasyon

HDP binasına yapılan saldırının ardından Ermeni asıllı Hayko Bağdat da tehlikeli provokasyona imza atanlardan oldu.

Bağdat, sosyal medya hesabından “Kürt halkının hakkını teslim etmemek için Kürt halkını katletmek istiyorlar. Ermenilere yaptıkları gibi. Bu kez izin vermemeliyiz...” şeklinde provokatif bir paylaşımda bulundu.

Eski Türkiye yıllarında Kürtler, Aleviler, Sünniler, ülkücüler, solcular gibi birçok kesim üzerinden oynanan oyunları yeniden körüklemek isteyen Bağdat, Kürt vatandaşları kışkırtmaya çalıştı. Ancak Bağdat'ın provokasyonuna Kürt olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı tarafından anlamlı bir cevap geldi.

Twitter’da bir sosyal medya kullanıcısı Bağdat’ın provokatif söylemine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Ben bir Kürt olarak bu ülkede hiçbir zaman hiçbir yerde; askerde, hastanelerde, devlet kurumlarında Kürt’üm diye ayırt edilmedim HDPKK’nın biz Kürtlere verdiği zararı hiç kimse vermemiştir. Siz sadece Kürtler üzerinde kaos çıkartmak istiyorsunuz. Kürtleri sevdiğinizden değildir”