Hayırseverlerin desteğiyle İdlib'de yapılan 600 konut ailelere teslim edildi

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "İyilik Konutları" projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle Suriye İdlib'de yapımı tamamlanan 600 konut, ailelere törenle teslim edildi.

TDV'nin yazılı açıklamasına göre, Vakfın Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, İdlib'de yapılan konutların teslim törenindeki konuşmasında, iç savaş nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan ve çadırlarda çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru aileler için başlatılan "İyilik Konutu" projesinin ilk etabının tamamladığını aktardı.

Proje kapsamında yaklaşık 5 bin konutun savaş mağduru ailelere teslim edileceğini belirten Açık, tamamlanan 600 konutun anahtarlarını ailelere verdiklerini kaydetti.

Ailelerin bundan sonra daha konforlu bir ortamda hayatlarını süreceklerini dile getiren Açık, "Çadırlarda yaşam gerçekten hem yazın hem de kışın çok zor. Bunun bilincinde olarak İyilik Konutları projesini hayata geçirdik. Her projemizde olduğu gibi bu projemize de hayırseverlerimiz, vatandaşlarımız çok büyük teveccüh gösterdi. Sağ olsunlar vefakar milletimizin desteği ile kısa bir süre içerisinde 600 konutu tamamlamış olduk. Bölgede faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalarıyla birlikte inşallah önümüzdeki süreçte çadır kentlerde yaşamak zorunda kalan aile kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"İyilik Konutları"nın 28 metrekare genişliğinde, betonarmeden yapıldığını, çatısının da yine betondan inşa edildiğini aktaran Açık, "Evlerimiz 2 oda, banyo, tuvalet ve mutfaktan oluşuyor. Demir kapısı, su tesisatı ve kanalizasyon gibi alt ve üstyapıları tamamen bitmiş durumda. Oturan ailelerimiz inşallah sorun yaşamadan rahat bir ortamda hayatlarını sürdürebilecek." bilgisini verdi.

- Bir "İyilik Konutu"nun bedeli 6 bin lira

Bir "İyilik Konutu" bedelinin 6 bin lira olduğunu belirten Açık, yardım etmek isteyen vatandaşların "SURİYE" yazıp 5601'e SMS göndererek 10 lira bağışta bulunabileceğini ifade etti.

Açık, ayırca vatandaşların "bagis.tdv.org" kurumsal online bağış sayfasından, şubelerden, il ve ilçe müftülüklerinden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden bağış yapabileceğini aktardı.

Törene Mersin İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Şaban Kondi, İstanbul Ataşehir Müftüsü Şakir Pinal, Çankırı Müftü Yardımcısı Osman Demir, İstanbul Ataşehir Din Görevlisi Vekil Durul, Ankara Yenimahalle Din Görevlisi Kadir Horoz, bağışçılar ve diğer davetliler katıldı.

Açık ve beraberindeki heyet törenin ardından yetimlerin barındığı İman-Zemzem Kampları ve Ammar Bin Yasir Okulu'nu ziyaret etti.