Hayırsever kadınlardan örnek davranış

Diyarbakırlı hayırsever kadınlar, Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine sunduğu desteğe katkıda bulunmak için gönüllü üretim yapıyor.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesinde oluşturulan birimde 40 kadının gönüllülük esasıyla hazırladığı mantı ve amigurumi bebek ile patik, masa ve kapı süslerinin satışından elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine destek sağlanıyor. Kadınların hazırladığı mantı ile Halk Eğitim Merkezinden usta öğreticiler gözetiminde üretilen oyuncak bebek, patik, masa ve kapı süsleri beğeni görüyor.

Kadınlar bu gönüllü yardım faaliyetiyle sosyalleşirken beceri de kazanıyor. Gönüllü üretime katılan ihtiyaç sahibi kadınlara ise Türk Kızılay tarafından çeşitli destekler sunuluyor. Kızılay İl Kadın Kolları Başkanı Lebibe Yılmaz, kadınlara yönelik hayata geçirdikleri çalışma için şube binasında mantı ve örgü birimi oluşturduklarını söyledi.

Çalışmalara 40 kadının katıldığını ifade eden Yılmaz, "Bunlardan kimileri ihtiyaç sahibi kimileri de destek olmak için buradalar." dedi. Yılmaz, bu üretim sayesinde kadınların sosyalleştiğini dile getirerek, "Kadınlarımız emekleriyle ihtiyaç sahiplerine katkı sunmak istiyor. İhtiyaç sahibi ve iyilik yapmak için gelen kadınlarımızı bir araya getirmiş olduk." diye konuştu.