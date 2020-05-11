Hayırsever iş insanı İzzet Baysal anıldı

BOLU (AA) - "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" sahibi Bolulu hayırsever iş insanı İzzet Baysal, adına düzenlenen "Şükran Günleri" ile anıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) kurucusu, Bolu'ya eğitim ve sağlık anlamında birçok eser kazandıran ve kurduğu İzzet Baysal Vakfı ile kazandırmaya devam eden merhum iş insanı İzzet Baysal için adını taşıyan caddedeki anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Belediye Başkanı Tanju Özcan, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı mütevelli heyeti, protokol ve vatandaşlar katıldı.

Program, protokol üyelerinin anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Ümit, her yıl görkemli bir şekilde kutlanan ve bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Şükran Günleri'nin, bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle sade bir şekilde düzenlendiğini söyledi.

Vali Ümit, Bolu'nun İzzet Baysal ile bütünleşen bir şehir olduğu belirterek, "Kentler yetiştirdikleri insanlarla anılır. Bolu, İzzet Baysal ile bütünleşmiştir. İzzet Baysal, Bolu'da bir markadır ve onun adına hastanelerden okullara, kreşlerden camilere kadar hayatımıza hitap eden çok değerli eserleri mevcuttur. Daha da önemlisi bütün insanların bir şekilde gönüllerine dokunmuş ve insanların gönüllerinde vefatından 20 yıl sonra bile sanki yaşıyormuş gibi canlı bir şekilde hatırasını sürdürüyor." diye konuştu.

Vali Ümit'in konuşmasının ardından "İzzet Baysal Şükran Günleri" programı sona erdi.