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Aktüel

Hayırsever iş adamlarından duygulandıran yardım

İstanbul’da hayırsever bir iş adamı ve arkadaşı, kağıt toplayıcılara yardım elini uzattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:43:22 -
Hayırsever iş adamlarından duygulandıran yardım

İstanbul’da hayırsever bir iş adamı ve arkadaşı, kağıt toplayıcılara yardım elini uzattı. Kağıt toplayıcılara destek olan iş adamları yardıma muhtaç yaşlı bir adamın ise kirasını ödedi.


Hayırsever iş adamı İbrahim Yılmaz ve arkadaşı Emirhan Özhan mahalle mahalle gezerek zor durumdaki vatandaşlara yardım elini uzattı. Araçlarıyla ara sokaklarda gezen Yılmaz ve Özhan, çöplerden kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlara yardım elini uzattı. İş adamlarının maddi destek sürprizi karşısında kağıt toplayıcıların duygulu anlar yaşadıkları görüldü. İş adamları ayrıca daha önce de yardım ettikleri yaşlı ve görme engelli bir vatandaşın yanına uğradı. Vatandaşla ilgilenen iş adamları görme engelli adamın kirasını ödedi.


Bir günde onlarca vatandaşı mutlu ettiklerini kaydeden Özhan ve Yılmaz, "Yapabilecek herkesi iyilik akımına bekliyoruz" dedi.

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