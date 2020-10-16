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Ekonomi "Hayırlı olsun" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi
Ekonomi

"Hayırlı olsun" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi

"Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:50:00 -
"Hayırlı olsun" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, turizm sektörüne müjdeyi verdi.

Yaptığı açıklamada sektörün yanında olduklarını vurgulayan Bakan Albayrak, "10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Berat Albayrak'ın o açıklaması:

"Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız! Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun"

 

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