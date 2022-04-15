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Gündem Hayırdır Şahan korktun mu? Nefret kustu, onlara gelince sustu!
Gündem

Hayırdır Şahan korktun mu? Nefret kustu, onlara gelince sustu!

Solak kesimin borazanlığına soyunarak üzerine vazife olmayan her konuya dalan Şahan Gökbakar, bu kez Türkiye'ye sığınan mazlumları hedef aldı. Suriyelileri, Afganistanlıları ve Pakistanlıları hedef alan Gökbakar, Ukraynalılara sesini çıkaramadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 08:56:00 - 2022-04-15 09:01:39
Hayırdır Şahan korktun mu? Nefret kustu, onlara gelince sustu!

 Yeniakit.com.tr 

İnsanlık için adeta yaşam umudu olan Türkiye, dinlerine ve ırklarına bakmadan insanlığa kucak açıyor.

Çektiği sinema filmleri ile milyonları cebine dolduran Şahan Gökbakar gibiler ise sosyal medyadan halktan biriymiş gibi rol kesmeyi sürdürüyor.

Üzerine vazife olmayan tüm konulara burnunu sokan Gökbakar, bu kez Türkiye'ye sığınan mazlumlara kin kustu.

Hayırdır korktun mu?

"Komedyenlik" sıfatı ile bel altı yapımlara imza atan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Suriyelileri, Afganistanlıları ve Pakistanlıları hedef aldı.

Derdinin Türkiye olmadığı ise Rusya saldırıları sonrası ülkemize sığınan Ukraynalılarla ilgili bir tek kelime etmemesiyle hemen anlaşıldı.

Müslüman oldukları için Suriyeli, Afganistanlı ve Pakistanlı mazlumlara dil uzatan Şahan Gökbakar, "Mültecilerin kontrolsüzce ülkemize kabul ediliyor" yalanıyla "10-15 sene sonra toplumumuzun ve ülkemizin dönüşeceği hali düşündükçe göğsüme bir ağırlık çöküyor." edebiyatını harmanladı.

Ülkemizde misafir edilen Ukraynalı sığınmacıları görmezden gelerek sesini çıkaramayan Gökbakar'ın ikiyüzlü tavrı karşısında "Şahan hayırdır korktun mu?" sorusunu sordurttu.

İşte Şahan Gökbakar'ın insanlık adına utandıran o ifadeleri:

"Bu Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin kontrolsüzce ülkemize kabul edilmeleri ve 10-15 sene sonra toplumumuzun ve ülkemizin dönüşeceği hali düşündükçe göğsüme bir ağırlık çöküyor. Neden kanımızı dökerek aldığımız bu toprakları, bu kadar rahat paylaşıma açtık? Hazmedemiyorum"

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