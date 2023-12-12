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Spor Hayırdır mafya mısınız? Türk futbolu bunlardan temizlensin
Spor

Hayırdır mafya mısınız? Türk futbolu bunlardan temizlensin

Yeniakit Publisher
2023-12-12 12:06:00 -
Hayırdır mafya mısınız? Türk futbolu bunlardan temizlensin

Rizespor maçının ardından sahaya inen Ankaragücü'nün sözde Başkanı Faruk Koca mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e canice saldırdı. Türkiye'nin Euro 2032 organizasyonunun tehlikeye sokan rezalet sonrası sadece futbol dünyasından değil toplumun tüm kesimlerden tepkiler geldi. Yapılan yorumlarda, "Bunlar mafya mı? Gücünü şiddetten alan insanlar Türk futbolundan temizlensin. Stadyumların kapısından bile geçemesinler" ifadeleri kullanıldı.

 yeniakit.com.tr 

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e canice bir saldırı düzenlendi.

Mücadele sonrası sahaya inen Ankaragücü'nün sözde Başkanı Faruk Koca, Meler'e yumruk attı. Yere düşen Halil Umut Meler'e tekmede atıldı.

Türkiye'nin Euro 2032 organizasyonunun tehlikeye sokan rezalet sonrası sadece futbol dünyasından değil toplumun tüm kesimlerden tepkiler geldi.

"Asla izin vermeyeceğiz"

Devletin zirvesinden de tepkiler ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankaragücü - Rizespor maçının ardından Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya dair soruşturulma başlatıldığını açıkladı ve şunları kaydetti:

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Hayırdır mafya mısınız?"

İnfiale neden olan skandal sonrası vatandaşlardan da tepkiler gelmeye devam ediyor. Yapılan yorumlarda "Bunlar mafya mı? Gücünü şiddetten alan insanlar Türk futbolundan temizlensin. Stadyumların kapısından bile geçemesinler" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

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Tüm futbolunun da Türk siyasetinin den temizlenmesi şart olmuştur..

muhittin

bu olayı kınıyorum hakemleri sevmem genelini çünkü adil değiller ama emre belezoğlunu hiç sevmem. onun olduğu yerde mutlaka sorun çıkar. çünkü kendisi sorun
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