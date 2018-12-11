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Hayır yap mutlu ol

Hayır yapıyorsan mutlusun! Hem de öyle fazla bir rakamla değil; bilemediniz 7 lira ile..

11 Aralık 2018 Salı 15:32
Hayır yap mutlu ol

Arkadaşlarınız olabilir veya hiç tanımadığınız biri; onlara yapacağınız katkı, gün boyu mutluluğun hazzını tadarak geçirmenizi sağlayacaktır. Bu bilimsel bir araştırmanın sonucu.. ABD’li ve Kanadalı uzmanlar, 600’ü aşkın kişiye “parayla saadet olur mu?” dedi, aldıkları cevaplardan işte bu sonuç çıktı.

Araştırmaya göre, para beraberinde mutluluğu getirebiliyor ancak başka birisi için harcanmak ya da hayır işlerinde kullanılmak şartıyla.

Üstelik bunun için büyük meblağlara da gerek yok. Bir fitre miktarı..

Zira sadece 5 dolar yani yaklaşık 7 Türk Lirası’nı arkadaşları için harcayan Amerikalı ve Kanadalı’lar, günü daha mutlu tamamladıklarını söylüyor araştırma yapanlara.

Uzmanlar bu durumu, kişinin zenginlik algılamasının yakın çevresince belirlenmesine bağlıyor. Yani çevresinde kendisinden daha kötü durumdaki insanları gören kişiler, ellerindekinin değerini daha iyi anlıyor.

Bir başka deyişle, işsiz arkadaşlarıyla çevrili bir orta sınıf çalışan, kendisini milyarderlerle arkadaşlık eden bir milyonerden daha mutlu hissediyor.

Para kazanmanın ve istemenin sonu yok. Yılda 10 bin lira kazanan birine de, yılda 150 bin lira kazanan birine de kazandıkları para yetmiyor. Kazanılan para arttıkça mutsuzluk ve tatminsizlik artıyor. 'Daha da çok, en çok' kazanma hırsı içinde insanların hayatları yitip gidiyor. Bir gün bir bakıyorlar ki yaşlanmışlar ve bir arayıp soranları bile yok.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:32
  1. hayır yapma
  2. hayır yapmanın faydaları

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