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Hayır kurumu gibi toplayarak PKK'ya para aktarmışlar!

Bölücü terör örgütü PKK'nın Kanada'daki paravan vakıflarından olan Anadolu Kültür Vakfı'nın, Kanada Vergi İdaresi (CRA) denetçilerinin denetimi neticesinde örgütü finanse ettikleri ortaya çıktı. CRA raporunda, vakfın "hayır kurumu" statüsünün iptal edildiği ve artık para ya da bağış toplama yetkisine sahip olamayacağını belirtti.

05 Mart 2019 Salı 08:36
Hayır kurumu gibi toplayarak PKK'ya para aktarmışlar!

Herkezi Kanada'nın Toronto kentinde bulunan ve 2011 yılından bu yana "hayır kurumu" statüsü ile halktan para toplayan vakfın hesapları, geçtiğimiz günlerde Kanada Vergi İdaresi (CRA) denetçileri tarafından incelemeye alındı. Kanada Vergi İdaresi müfettişlerinin denetim sonrası hazırladıkları raporda, "vakfın Suriye'deki sivillere, evsiz, aç ve muhtaç kadın ve çocuklara yardım" olarak topladığı paralardan, 160 bin Kanada dolarını (653 bin TL) terör örgütü PKK'ya yolladığı kaydedildi.

Vakfın statüsü iptal edildi

Raporda, "PKK'nın, Kanada'nın da kabul ettiği ve ilgili listeye aldığı bir terör örgütü olduğu; dolayısıyla, örgüt kaynaklarının PKK'nın siyasi çabalarını desteklemek için kullanılamayacağı" belirtildi.

Anadolu Kültür Vakfı'nın, PKK'nın veya PKK ile ilişkili grupların açıkça destekleyicisi olduğu kaydedilen CRA raporunda, vakfın "hayır kurumu" statüsünün iptal edildiği de kayıt altına alındı. Buna göre vakıf artık para ya da bağış toplama yetkisine sahip olamayacak.

PKK faaliyetlerini finanse ediyor

Vakfın 2011-2014 yılları arasındaki kayıtlarının incelendiği 110 sayfalık denetim raporunun analiz kısmında ise Anadolu Kültür Vakfı için, "PKK ile bağlantılı grupların faaliyetlerini finanse etmek için kayıtlı bir yardım kuruluşu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kanada'da Toronto başta olmak üzere muhtelif kentlerde terör örgütü PKK ve yan kuruluşlarından YPG'yi destekleyen birçok dernek, vakıf ve toplum merkezleri faaliyet gösteriyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 08:36
  1. Toronto kenti
  2. hayır kurumu
  3. PKK
  4. Anadolu Kültür Vakfı

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  • ihsanihsan36 dk önce
    bunlar neki içimizdeki alman vakıfları soros devamlı pkk ya para desteği yapıyor incelensin

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