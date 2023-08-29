'Hayır' diyememek depresyona zemin hazırlıyor!

Uzmanlar, 'hayır' diyememe, kısa vadede onay ve kabul almamıza neden oluyor ancak uzun zamanda ise insanların bizi değersizleştirmesine ve ilişkinin kalitesinin düşmesine yol açtığını belirtiyor.

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız konu hakkında önemli bilgiler verdi.

"'Hayır dersem ayıp olur, hayır dersem beni sevmez, hayır dersem benden uzaklaşır' şeklindeki düşünceler zaman içerisinde kişiyi diğer birey istekleri ve taleplerini karşılamaya odaklıyor. Belli bir süre sonra ise göz ardı edilen, değersizleştirilen bir kişi haline getiriyor. Böyle bir duruma maruz kalındığında ise sonuç sıklıkla depresyon oluyor.

'Hayır' diyememe kişinin kendi istek ve gereksinimlerini ihmal ederek, başkasının istek ve gereksinimlerini karşılama zorunda hissetmesine neden olmaktadır.

'Hayır' diyemeyen kişi mutsuz bir yaşam sürme olasılığı oldukça yüksektir. Çünkü 'hayır' diyemeyen kişi diğer insanların istek ve taleplerini oldukça fazla önemsediği için diğerlerinden de onun istek ve taleplerinin önemsenmesini bekler, o ifade etmese bile karşısında ki kişinin anlaması ve gereğini yapmasını ister. Daha net hali ile kendi yaptıklarının karşılığını bekler ancak sonuç hayal kırıklığıdır.

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'Hayır' diyememenin altında çoğu zaman herkesle iyi geçinme, kimseye kırmama ve herkes tarafından sevilen bir insan olma isteği yatar ancak insanlar onun yaptığı bu fedakarlıkları görmezler, gönüllü olarak yaptığını bu durumdan bir rahatsızlık duymadığını düşünürler.

Fikir ve düşünceleri dile getirebilmek, kendi istek ve taleplerini paylaşabilmek ve yeri geldiğinde 'Hayır' diyebilmek bencilce bir davranış değildir, tam aksine kişinin de orada olduğunu onunda taleplerinin olabileceğini hatırlatır ve karşısında ki kişiye sınırlarını göstermiş olur.

Uzman Psikolog Kaan "Üçyıldız, İnsanlara 'Hayır' diyemediğiniz sürece; yorulur, beklentilere yetişemez, kendinizden ödünler verir, değersiz hisseder ve kendinizi suçlarsınız. 'Hayır' dediğinizde ise kendinizi kazanırsınız." dedi.

(İLKHA)