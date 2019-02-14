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Hayduta güven olmaz demiştik! ABD’den çekilme kıvırması

Suriye'den çekileceği yalanı ile terör örgütü YPG'ye zaman kazandıran ABD, Suriye'de gözlemci misyonunu sürdürerek teröristlere kalkan olmanın hesaplarını yapıyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 08:54
Hayduta güven olmaz demiştik! ABD’den çekilme kıvırması

Suriye'den çekilme kararı alan ABD, ülkenin kuzeydoğusunda gözlemci misyonu başlatılması seçeneğini NATO müttefikleriyle görüştüğünü açıkladı.

Konuyu gündeme taşıyan isim, Jim Mattis'in istifası ile boşalan ABD'nin Savunma Bakanlığı koltuğunu vekaleten üstlenen Patrick Shanahan oldu.

Uluslararası koalisyon kalsın önerisi

Shanahan, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrasında güvenlik ve istikrarın nasıl sağlanabileceği" konusunda müttefikler arasında görüşmeler yapıldığını belirterek, "Bu bağlamda DEAŞ'la mücadele uluslararası koalisyonu kesinlikle bir seçenektir." diye konuştu.

NATO Suriye'de doğrudan görev almadı

NATO, Suriye'de doğrudan görev almasa da Türkiye'de konuşlu AWACS keşif uçaklarıyla, uluslararası koalisyona destek sağlıyor. NATO, ayrıca geçen yıl Irak'ta güvenlik güçlerinin eğitimi için bir program başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:54
  1. Jim Mattis
  2. NATO
  3. ABD
  4. Suriye
  5. çekilme
  6. YPG

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  • turkturk33 dk önce
    ABD SADECE TERORISTE ZAMAN KAZANDIRIYOR YAPTIGI BIR SEY YOK. AMACI ULE SINIRLARINI CURUTMEK. PKK DEAS CUKURLAR HENDEKLER TUZAKLA KURACAK SONRA ABD CEKILECEK AMAC NE KADAR TURK ASKERI OLURSE ONUN ICIN KAR..

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