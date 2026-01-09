  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ve İngiltere arasında dev ticaret köprüsü! 40 milyar dolarlık hedef için imzalar atıldı! Suriye, Halep’te SDG’yi vuruyor, Ankara’da DEM Parti bağırıyor! Siyonistler-ulusalcılar-teröristler ittifakı Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir" “Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya çalıştılar ama bu anlaşmayla oraya bir kama soktuk” Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda kar etkili oluyor Kirli ittifakın Halep planı deşifre oldu! ABD'li elçiden teröristleri kurtarma operasyonu! Hücre evlerinde çocukları zehirleyen çeteye darbe! 21 ilde lüks yaşam vaadiyle kurulan suç ağı çöktü! Külliye’de sürpriz zirve! Erdoğan ile Koç ailesi ne konuştu? Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar...
Gündem Haydut Trump öyle demiyor ama! Geçici başkan Rodriguez’den 10 numara oyunculuk
Gündem

Haydut Trump öyle demiyor ama! Geçici başkan Rodriguez’den 10 numara oyunculuk

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haydut Trump öyle demiyor ama! Geçici başkan Rodriguez’den 10 numara oyunculuk

Güney Amerika’da sular durulmuyor! ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen "Güney Mızrağı" operasyonu sonucu kaçırılarak New York’a götürülen Nicolas Maduro’nun ardından, geçici devlet başkanlığı koltuğuna oturan Delcy Rodriguez’den tarihi bir rest geldi. Göreve başlar başlamaz sadakat yemini eden Rodriguez, ABD’nin bu hamlesini "hukuksuz bir kaçırma eylemi" olarak nitelendirerek, "Kaçırılan Başkanımız Maduro’ya ve eşine sadakatimiz tamdır; onlar vatanlarına dönene kadar mücadelemiz bitmeyecek!" dedi.

VENEZUELA’da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, “Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro'ya sadakatle bağlıyız” dedi.

Venezuela’da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, Bolivarcı Ulusal Muhafız (GNB) Askeri Akademisi’nin Eklektik Anıtı’nda rütbe terfi töreninde konuştu. Rodriguez, ABD'nin ülkesini hedef alan saldırısına ilişkin, “Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro'ya sadakatle bağlıyız. Aynı şekilde ilk savaşçı ve milletvekili Cilia Flores'e de sadakatimiz tamdır. Onların özgürlüklerine kavuşup yeniden evlerine ve vatanlarına dönmelerini görene kadar durmadan mücadele etmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

 

ABD halkına seslendiğini belirten Rodriguez, “Hayatları alçakça bir saldırıyla ellerinden alınan soylu kadın ve erkeklere hak ettikleri saygıyı sunmak için buradayız. Venezuela halkı, hiçbir zaman bu tür bir saldırının kurbanı olacağını düşünmedi. ABD halkına sesleniyorum: Venezuela halkı bu aşağılık ve savaşçı saldırıyı, bir nükleer güç tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı hak etmedi. Bu olay, ilişkilerimizde ve tarihimizde bir leke olarak geçti. Burada kimse teslim olmadı, burada çatışma oldu ve bu çatışma bu vatan için oldu. Özgürlük savaşçımız Simon Bolivar için, Hugo Chavez için oldu ve burada Venezuela için çatışma oldu. Bu, bizim en büyük memnuniyetimizdir” açıklamasında bulundu.

Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor! ABD baskınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e fırladı!
Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor! ABD baskınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e fırladı!

Gündem

Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor! ABD baskınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e fırladı!

İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum
İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum

Avrupa

İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum

Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar...
Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar...

Dünya

Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

her kes bir sekilde satılır unutmayın insanın fıtratında var

satan satana kimi para için kimi makam kimi gıcıklık hakkını kulanır satarlar ::))
Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Te..
Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!
Gündem

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!

Suriye ordusunun Halep'te başlattığı kararlı harekatla inleri başına yıkılan PKK-SDG'li teröristlerin imdadına yine "efendileri" yetişti. AB..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23