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Haydut ABD'nin kuklası Guaido'dan Venezuela için iç savaş açıklaması

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'nın 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığı kukla Guaido, açıklamalarda bulundu.

31 Ocak 2019 Perşembe 20:46
Haydut ABD'nin kuklası Guaido'dan Venezuela için iç savaş açıklaması

ABD'nin Venezuela'da halk tarafından seçilmiş Devlet Başkanı Maduro'ya karşı 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkesinde iç savaş riski görmediğini belirtti. Guaido, "ülkesinde buna rağmen şiddet riski bulunduğuna" ve "gösterilerde çok sayıda gencin hayatını kaybettiğine" işaret etti.

ABD nereye Avrupa Parlamentosu oraya

Öte yandan başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesi tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido için Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım attı.

Guaido, AP'nin tanıma kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karar sonrası AP Başkanı Antonio Tajani ile yaptıkları görüşmede, Venezuela'nın AB'deki varlıklarının korunması ve insani yardım konularını ele aldıklarını aktardı.

Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.?

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 20:46
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